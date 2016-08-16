Вашингтон, 17 августа, 2016, 01:40 — ИА Регнум. Вашингтон проверяет, не является ли использование Россией военной базы «Хамадан» в Иране при бомбардировках целей в Сирии нарушением резолюции Совета безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер, передаёт агентство Reuters.

ИА REGNUM

Он уточнил, что речь идёт о резолюции №2231, которая запрещает снабжение, продажу или перемещение боевых самолётов в Иран, за исключением случаев, когда это было заранее одобрено Советом безопасности ООН.

По словам Тонера, госсекретарь США Джон Керри в состоявшемся 16 августа разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым «выразил опасения американской стороны». От себя представитель Госдепартамента США отметил, что факт использования Россией иранской авиабазы «вызывает сожаление, но не удивление».

Как передавало ИА REGNUM, 16 августа стало известно, что ВКС России совершили боевые вылеты с иранской авиабазы «Хамадан» и нанесли авиаудары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на территории Сирии. В ходе вылета российской боевой авиации были уничтожены военные склады террористов, снабжающие боевиков в Алеппо.

Отметим, что ранее представитель антитеррористической операции США и их сателлитов «Непоколебимая решимость» полковник Кристофер Гарвер заявил, что Москва уведомила Вашингтон в рамках совместного соглашения по безопасности полётов о готовящихся боевых вылетах ВКС России с иранских аэродромов, и подчеркнул, что это никак не повлияет на действия американской антитеррористической коалиции.