Гавана, 17 августа, 2016, 01:33 — ИА Регнум. Правящая коммунистическая партия Кубы во вторник озвучила новый план развития экономики страны. Об этом 17 августа сообщает Business Standart.

Bud Ellison Лица Гаваны

Сообщается, что, согласно новому экономическому плану островного государства, Коммунистическая партия «признает объективность существования рыночной экономики», но остается приверженной централизованному планированию и социалистическому пути.

Документ, состоящий из 274 правил, является дополнением экономического плана, принятого на съезде Коммунистической партии Кубы в 2011 году, и призван дать новый импульс развитию экономики страны.

Издание сообщает, что реформы, которые начало правительство Рауля Кастро после введения плана 2011 года, позитивно оказались на экономике островного государства, однако не спасли Кубу от нынешней рецессии. Очевидно, для оздоровления экономики правительство Острова Свободы посчитало необходимым сделать ряд новых шагов для поддержки малого и среднего бизнеса в стране, — но либерализация экономики будет проходить под «чутким руководством» правящей партии, заключают журналисты.