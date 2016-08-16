Берлин, 17 августа, 2016, 01:33 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

Эксперт по России Сьюзан Стюарт предсказывает мрачный сценарий в отношении Германии, задуманный президентом России Владимиром Путиным. В новейшем исследовании Фонда науки и политики «Предполагаемые неожиданности: 11 вариантов развития российской внешней политики» Стюарт утверждает, будто российское правительство под управлением Путина в ближайшие годы начнет масштабную кампанию против ФРГ, сообщает германо-американская газета Huffington Post Deutschland (HPD).

По прогнозам Стюарт, к 2017 году Россия вынудит Германию снять санкции. Кремль будет выступать в роли тайного кукловода, доказывающего их бесполезность. Кроме того, уже в этом году в ЕС существенно усилится сопротивление активно продвигаемому русскими проекту газопровода «Северный поток — 2». Германия к большому неудовольствию России проявит понимание к противникам проекта. В результате в российских средствах массовой информации начнется клеветническая кампания против Германии с одной целью — представить ее в качестве врага, отмечает издание.

Российская пропаганда, по мнению Стюарт, станет утверждать, будто фашизм в Германии не умер, а на подъеме. В качестве доказательства российские СМИ будут приводить столкновения между беженцами и правыми экстремистами. Кроме того, Кремль будет выражать опасения, что в ходе выборов к власти в Германии могут прийти «фашистские партии», утверждает HPD.

Как пишет издание, Стюарт ожидает, что в ближайшее время существенно возрастет политическая активность русских немцев. В 2017 году образованная в 2013 году партия русских немцев «Единство» под предводительством Дмитрия Ремпеля может даже принять участие в парламентских выборах. В то же время Россия будет искать политических союзников в Германии, а руководителей партии «Альтернатива для Германии» (AFD) будут охотно принимать в России. В прогнозе Стюарт также предполагаются частые визиты в Россию с 2017 года немецких бизнесменов, политиков и деятелей культуры, вроде популярной певицы Елены Фишер.

Таким образом, Россия будет преследовать сразу несколько геополитических задач: укрепить собственную экономику, отменить санкции ЕС и заручиться поддержкой политически и экономически влиятельных кругов в Европе. Это нужно России, чтобы ослабить сотрудничество между ЕС и США. Кремль и Путин хотят любой ценой дискредитировать немецкое правительство Ангелы Меркель и усилить пророссийские элементы в Германии, добавляет HPD.