Махачкала, 17 августа, 2016, 01:05 — ИА Регнум. Следственные органы СКР по Дагестану завершили расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, в создании которого обвиняется депутат Народного собрания Дагестана Эдуард Хидиров. Об этом сообщили ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе ведомства.

Юрий Орлов. Тупик. 1993

Члены преступной группы в зависимости от роли каждого обвиняются в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности, рейдерском захвате, мошенничестве в особо крупном размере и других преступлениях.

Следствие считает, что Эдуард Хидиров в 2010 году создал структурированную организованную группу с иерархией и строгим распределением функций. В основном, деятельность группы заключалась в незаконном обналичивании денег различных коммерческих организаций, зарегистрированных в разных регионах России. Операции проводились через КБ «Нафтабанк» (лицензия отозвана в ноябре 2013 года), который был взят под контроль с помощью рейдерского захвата. Оформлялись фиктивные кредиты на аффилированные с преступной группой юридические и физические лица, выводились активы банка и средства вкладчиков на сумму более 200 млн рублей. А после отзыва лицензии у банка, путем обмана похищены средства госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» на сумму более 640 млн рублей.

Эдуарду Хидирову и еще двоим участникам преступного сообщества заочно предъявлено обвинение, а сами объявлены в федеральный и международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, дело против лидера регионального отделения партии «Патриоты России» и руководителя парламентской фракции Эдуарда Хидирова было возбуждено в ноябре 2015 года. Тогда его соратники, члены партии заявили, что уголовное преследование связано с предстоящими в 2016 году выборами в Народное собрание Дагестана и Госдуму. Сменивший его на посту лидера партии Ибрагим Казибеков заявил, что Хидиров находится за пределами страны на лечении, но не уточнил, в какой именно стране тот находится. В настоящий момент региональное отделение «Патриотов России» возглавляет другой депутат Народного собрания РД Нурмагомед Шанавазов. Партия участвует в выборах в парламенты Дагестана и страны.