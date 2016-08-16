Лозанна, Швейцария, 17 августа, 2016, 01:02 — ИА Регнум. Сборная России по лёгкой атлетике лишена золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4×100 м, говорится в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.

Эмблема Олимпийских игр — 2008 в Пекине

Сообщается, что такое решение принято в связи с тем, что допинг-проба бегуньи Юлии Чермошанской, взятая у неё в период Олимпиады-2008, при повторной поверке показала положительный результат на наличие запрещённых веществ стенозолола и дегидрохлорметилтестостерона.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине российские атлетки Евгения Полякова, Александра Федорива, Юлия Гущина и Юлия Чермошанская стали чемпионками в эстафете 4×100 м, показав результат 42,31 секунды и обогнав представительниц Бельгии и Нигерии.