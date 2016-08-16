Калуга, 17 августа, 2016, 00:51 — ИА Регнум. В Калужской области состоялось голосование по выбору символа будущего года среди животных и растений, занесенных в областную Красную книгу.

Enrique Dans Рысь

Как сообщили 16 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерств природных ресурсов и экологии, в голосовании, которое проходило с 22 июня по 15 августа 2016 года приняло участие 11 553 человек.

Лидером голосования стала — рысь, за которую проголосовали 6637 человек (57%), на втором месте русская выхухоль — 4094 (35%), белый аист стал третьим претендентом — 251 (2%) голосования.

По информации специалистов ведомства, из-за своей малочисленности рысь занесена в Красную Книгу Российской Федерации. Это изящное животное — один из самых грациозных и опасных хищников семейства кошачьих. У рыси роскошный мех, кисточки на ушах, короткий хвост, напоминающий обрубок, и смертоносные когти. Средняя особь достигает до одного метра в длину, а масса зверя колеблется от 8 до 15 килограммов. Лапы у рысей широкие и хорошо опушенные. Это позволяет им быстро и бесшумно передвигаться по снегу. Охотится рысь обычно ночью, днем предпочитает отдыхать.

Места обитания этих животных сосредоточены в основном в северных краях. Ранее рыси населяли всю Европу, но подверглись почти полному уничтожению из-за своего роскошного меха. Как правило, эти большие кошки не нападают на людей без причины. Даже столкнувшись с охотником, рысь предпочитает скрыться, а не обороняться. Более того, рысь известна как один из наиболее легко приручающихся зверей.

В природе рыси играют такую же роль, как и волки: они губят среди таежных животных главным образом больных, слабых, неполноценных особей. На данный момент истребление этого вида приостановлено, и предпринимаются довольно успешные попытки увеличить популяцию рысей.

Нередко рысь привыкает к человеку до такой степени, что позволяют брать себя на руки, а мурлыканье этой огромной кошки напоминает гудение мощного электромотора.

Напомним, в связи с Указами Президента Российской Федерации 2017 год в России объявлен Годом особо охраняемых природных территорий и Годом экологии.