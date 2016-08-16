Амстердам, 17 августа, 2016, 00:13 — ИА Регнум. В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Ростов» сыграл с «Аяксом» вничью.

fc-rostov.ru Игроки ФК «Ростов» на тренировке

«Аякс» (Нидерланды) — «Ростов» (Ростов-на-Дону, Россия) 1:1 (1:1)

Матч с «Аяксом» прошёл с одной стороны, так как и ожидалось, а с другой, преимущество «Аякса» было очень большим, и только вратарь ростовчан Сослан Джанаев не позволил амстердамцам добиться победы, да ещё амстердамцам не хватило удачи, опыта и мастерства.

В начале первого тайма, на 13-й минуте, Кристиан Нобоа чётко реализовал штрафной с левого фланга. Вратарь ждал мяч в ближнем верхнем углу, а Нобоа отправил его с отскоком от земли в дальний нижний. После этого «Аякс» прочно захватил инициативу, но это для «Ростова» не было неожиданностью. Опасные моменты возникали, но оборона «Ростова» и Джанаев достаточно легко с ними справлялись. Однако давление хозяева оказывали значительное, и в результате на 38-й минуте удар из-за штрафной пришёлся в локоть Цезарю Навосу. Судья не только назначил пенальти, но и дал Навосу жёлтую карточку. Пенальти голландцы реализовали, и до конца первого тайма, да и до конца всего матча в целом, «Аякс» атаковал почти непрерывно, создавал опасные моменты, но пробить Джанаева не смог.

Ничья 1:1 должна устраивать «Ростов», но «Аякс» уже отыгрывался после домашней ничьей в предыдущем раунде, и отдать кому-то преимущество перед ответным матчем в противостоянии «Ростова» и «Аякса» трудно. Хорошо то, что полностью «Ростов» свои атакующие возможности не показал, и амстердамцы могут переоценить свои возможности в ответной игре, или точнее сказать, недооценить возможности «Ростова».

Ответный матч пройдёт в Ростове-на-Дону 24 августа.