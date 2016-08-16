Москва, 16 августа, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают поступательный рост. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 16 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

На лондонской бирже ICE Future октябрьские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent подорожали до $49,01 за баррель. Это максимальный уровень с 7 июля этого года.

На Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) сентябрьские фьючерсные контракты на техасскую легкую нефть марки WTI подорожали до отметки $46,37 за баррель.

Биржевые аналитики считают, что нефть толкает вверх ослабевающий доллар. Удешевление американский валюты делает сырьевые товары более привлекательными объектами для инвестиций.