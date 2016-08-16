Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 августа, 2016, 23:52 — ИА Регнум. Украина опротестует результаты финальной схватки по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, в которой российский спортсмен Давит Чакветадзе одолел представителя Украины Жана Беленюка, заявил в эфире украинского «Пятого канала» министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Греко-римская борьба

По мнению Жданова, у Беленюка «украли олимпийское золото». Свою версию произошедшего украинский министр обосновал тем, что поединок обслуживал этнический грузин, некоторое время живший в Твери. Имея такие «неопровержимые доказательства», министр спорта Украины настоял на том, чтобы президент Федерации греко-римской борьбы Украины Олег Кравченко подал апелляцию.

Напомним, 15 августа состоялся финальный поединок олимпийского турнира по греко-римской борьбе, в результате которой российский борец Давит Чакветадзе завоевал золотую медаль, а уступивший ему представитель Украины Жан Беленюк стал серебряным призером Олимпиады.

Стоит отметить, что украинский борец Жан Беленюк также обвинил в своём поражении некое «российское лобби», несмотря на то, что проиграл Давиту Чакветадзе со счётом 2:9.