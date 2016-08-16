Уфа, 16 августа, 2016, 23:47 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев принял решение перенести приватизацию госкомпании «Башнефть» на более поздний срок. Об этом сегодня, 16 августа, заявила пресс-секретарь Медведева — Наталья Тимакова.

bashneft.ru Нефтяники «Башнефти»

Она подтвердила, что Медведев принял решение перенести приватизацию «Башнефти» на более поздний срок, и президент Российской Федерации Владимир Путин уже одобрил это решение.

Напомним, судьба «Башнефти» довольно извилиста. Долгое время эта компания принадлежала АФК «Система», которой владеет миллиардер Владимир Евтушенков. Против него было возбуждено уголовное дело о нарушениях, допущенных при изначальной приватизации ПАО АНК «Башнефть». Было это в 2014 году.

Евтушенков согласился отдать все активы «Башнефти» государству и дело против него было прекращено. ООО «Урал-инвсет», который в свое время и проводил приватизацию «Башнефти», выплатил структурам Евтушенкова солидные компенсации.

Активы «Башнефти» были поделены между федеральной властью и властями Башкирии. 25% плюс одна акция досталось Башкирии, 50,08% — Росимуществу.

Когда цены на нефть упали российская экономика столкнулась с существенными трудностями, власти решили начать приватизацию госактивов. В число таких активов вошла «Башнефть». Продажа госпакета в 50,08% акций планировалась в сентябре-октябре этого года, заявлял ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

Однако, власти Башкирии попросили отсрочить приватизацию «Башнефти». Они указывали, что эта компания приносит солидные дивиденды в бюджет региона и является крупнейшим налогоплательщиком в Башкирии. Также осуществляются отчисления на социальные нужды из дохода компании. Кроме того, «Башнефть» тратит какие-то невообразимые 2,5 млрд рублей в год на поддержку хоккейной команды «Салават Юлаев» и всей линейки башкирского хоккея.

В итоге приватизация «Башнефти» откладывается.