Уфа, 16 августа, 2016, 23:21 — ИА Регнум. В Башкирии отсутствие консенсуса между кандидатами от «Справедливой России» выливается в параллельные, совершенно разные кампании в рамках одной политической партии. Несмотря на достаточное время для подготовки к новой избирательной кампании, «Справедливая Россия» по мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, рискует вновь остаться за бортом. Напомним, на выборах 2011 года «Справедливая Россия» в Башкирии показала средний результат (5,5%), проведя одного депутата. Хуже результаты «эсеров» были только в Татарии, Мордовии, Чукотском АО, Ямало-Ненецком АО и в республиках Северного Кавказа.

Frits Ahlefeldt Компромисс

На ближайших выборах в Госдуму 18 сентября положение «эсеров», по мнению политологов, не улучшилось, поскольку в текущей кампании социальный протест готовы аккумулировать сразу несколько партий («Яблоко», «Родина», «Патриоты России»). В недавно опубликованном докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Политическая ситуация в Республике Башкортостан в начале избирательной кампании по выборам в Государственную Думу», эксперты отмечали, что среди парламентских партий наиболее уязвимые позиции в республике имеет «Справедливая Россия». Слабо проведенный предэлекторальный цикл, по мнению политологов, привел к тому, что «эсеры» были вынуждены искать лидеров вне республики. Итогом напряженных поисков стал приезд в Уфу господина экс-председателя регионального отделения «Справедливой России» в Дагестане Гаджимурада Омарова, возглавившего список партии.

Дефицитом ярких лидеров обусловлено и выдвижение экс-премьера РБ Раиля Сарбаева по Салаватскому одномандатному округу. По мнению экспертов, выдвижение таких неоднозначных политиков наряду с мощной мобилизационной кампанией позволило «эсерам» вернуться в соперничество за места в Госдуме. Однако по мере приближения выборов внутрипартийное соперничество становится основным препятствием для ведения эффективной избирательной кампании».

По мнению опрошенных экспертов, отыграть образовавшийся гандикап других партий «справедливороссам» будет очень трудно. По словам политолога Дмитрия Казанцева, экс-премьер республики Раиль Сарбаев с момента его выдвижения одномандатником от партии «Справедливая Россия» занял на удивление выжидательную позицию, фактически не проявляя самостоятельной активности в своем избирательном округе.

«Такая пассивность кандидата может быть заранее спланированной в руководстве партии эсеров, которое отводило Сарбаеву лишь номинальную роль, — высказывает мнение Казанцев. — В то же время кадровый голод вынуждает «эсеров» любыми средствами компенсировать пробелы в региональном списке за счет более узнаваемых кандидатов-одномандатников». «Появление даже подзабытого экс-чиновника, скорее всего, несет в себе как минимум две задачи, — считает эксперт. — Это и попытка «Справедливой России» реанимировать свою деятельность в регионе хотя бы на предвыборный период, и стремление использовать фактор провокационности, за счет привлечения в свои партийные ряды одиозных деятелей бывшего авторитарного режима республики».

Выбранная тактика имела шансы на успех, если бы самим «справедливороссам» удалось достичь внутрипартийного консенсуса. Однако своим выдвижением Сарбаев поставил в трудную ситуацию Омарова, который не имеет рычагов влияния на последнего, и не в состоянии договорится с ним», — полагает Дмитрий Казанцев.

Несколько иной точки зрения придерживается политолог Кирилл Зотов. Он считает и Сарбаева, и, особенно, Омарова «маргинальными для республиканской политики» персонами. «За Сарбаева готовы голосовать только политизированные этнические башкиры, часть которых испытывает ностальгию по рахимовским временам, — утверждает Зотов. — А Омаров, называющий Башкирию азиатской (а не евразийской) республикой, с его «кавказским» менталитетом, и вовсе не имеет электоральной ниши в республике. Незнание Омаровым традиций добрососедского проживания традиционных этносов в республике отталкивает избирателей от его неумелой агитации».

Не прибавила популярности Омарову и его шутка о «шариатском суде» для отдельных жителей Башкирии.

Численность избирателей в Салаватском избирательном округе 491,5 тыс. человек. В национальном плане преобладают башкиры (45,4%), русские (35,5%), а также татары (13,8%). Учитывая, что голосование в Башкирии зачастую осуществляется по этническому принципу, по мнению политологов, некоторые шансы у Сарбаева есть.

«Однако необходимо учитывать, что и его конкуренты (Зариф Байгускаров из «Единой России» и Юнир Кутлугужин «КПРФ»), также этнические башкиры, а рейтинг их партий гораздо выше, чем у «справедливороссов», — отмечает политолог Дмитрий Михайличенко.

«Главная проблема «справедливороссов» в том, что между кандидатами от этой партии нет консенсуса и они делают прямо противоположные действия — меняют баннеры, отказываются поддерживать друг друга и параллельно ведут совершенно разные кампании, находясь в одной партии, — резюмирует Михайличенко. — Такие электоральные действия не позволит «справедливороссам» на равных конкурировать ни с КПРФ, ни с ЛДПР.

«Внутрипартийные конфликты давно стали визитной карточкой «Справедливой России» в Башкирии, — указывает экономист Константин Кузьминых. — В истории партии немало примеров массового выхода из-за разногласий рядовых членов с Сергеем Мироновым. Нередки случаи исключения. Вспомним ту же историю с избранным от Башкортостана «эсером» Николаем Лакутиным, которого сначала исключили из партии, затем восстановили». Чуть позднее «справедливороссы» исключили ресурсного кандидата Альберта Мухамедьярова, баллотировавшегося в Уфимский горсовет.

«Сегодня Башкирия стала примером «классической» кампании «Справедливой России», где верх берет внутрипартийное выяснение отношений, а не работа ради общей цели», — подытожил эксперт.