Москва, 16 августа, 2016, 23:19 — ИА Регнум. На 56-м году жизни скончалась известный медиаменеджер, в прошлом главный редактор газеты «Коммерсантъ», экс-гендиректор ОРТ Ксения Пономарева. Об этом сегодня, 16 августа, сообщил в своем микроблоге в Twitter главный редактор «Коммерсанта» Демьян Кудрявцев.

Свеча

Пономарева работала в издательском доме «Коммерсантъ» с 1989 по 1992 годы. Сперва она была заместителем главного редактора, а затем главным редактором. Затем она перешла работать на телевидение. Там она занимала посты первого заместителя директора и главного продюсера Дирекции информационных программ ОРТ.

Вскоре Пономарева была назначена исполняющей обязанности генерального директора ЗАО «Общественное российское телевидение» (ОРТ). С декабря 1997 по октябрь 1998 год он возглавляла Первый канал в качестве генерального директора ОРТ.

После ухода с телевидения она вошла в совет директоров «Столичной Вечерней Газеты».

В 2000-м году Пономарева была заместителем руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина.

В 2004 году возглавляла предвыборный штаб кандидата в президенты России Ивана Рыбкина. Тогда произошел довольно странный инцидент с исчезновением Рыбкина, который потом нашелся в Киеве, но эта история стоила ему политической карьеры.

Чем после этого занималось Пономарева не является достоянием общественности. Известно, что она была замужем и у нее был сын и дочь.

Причина смерти не уточняется.