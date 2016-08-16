Москва, 16 августа, 2016, 22:51 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Свергают?

Встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева 16 августа в Сочи принесла сенсацию, на которую обратил внимание Аналитический центр OSTKRAFT. Как стало известно в ходе встречи, президент Казахстана занимается длительное время не только посреднической деятельностью (в интересах Москвы, по его собственному признанию) по линии Москва — Анкара, но и по линии Москва — Киев. Так, в ходе встречи представителям СМИ была озвучена информация о недавней беседе Нурсултана Назарбаева с президентом Украины Петром Порошенко, который посетовал на то, что не может выполнить Минские соглашения из-за отсутствия необходимого большинства в парламенте для принятия договоренностей «нормандской четверки» по Донбассу.

OSTKRAFT назвал куда более сенсационной информацию о том, что президент Украины Петр Порошенко просит рассмотреть вопрос о предоставлении ему политического убежища на территории России в случае неких форс-мажорных обстоятельств, которые могут возникнуть на Украине. Речь, естественно, идет о досрочном прекращении им обязанностей президента Украины, которое может возникнуть, например, в случае военного переворота, активную подготовку которого в настоящее время в Киеве ведет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Подробности и интерпретации этой информации смотрите здесь: Порошенко рассматривает вопрос о получении политического убежища в России