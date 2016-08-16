Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 августа, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Американская гимнастка Симона Байлз стала олимпийской чемпионкой Игр-2016 по спортивной гимнастики в вольных упражнениях, сообщает «Р-Спорт».

Agência Brasil Fotografias Симона Байлз

Симона Байлз за свое выступление получила оценку в 15,966 баллов. Серебряную медаль завоевала еще одна гимнастка из США Александра Райсман, заработавшая 15,500 баллов, а бронза досталась британской спортсменке Эми Тинклер с результатом 14,933 балла.

Российские гимнастки в финальных выступлениях этого вида программы не участвовали после того, как наша Седа Тутхалян упала при выполнении вольных упражнений и показала только 22-й результат.