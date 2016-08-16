Берлин, 16 августа, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Германии признало недостаточный уровень коммуникации с МИД при составлении отчёта о Турции, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ИА REGNUM

В документе правительство ФРГ определило Турцию как «платформу для действия исламистских групп».

«Из-за ошибки канцелярии в МВД не состоялось участие министерства иностранных дел в окончательном варианте», — говорится в сообщении немецкого министерства внутренних дел.

После утечки документа федерального правительства под меткой «конфиденциальный» ухудшение и без того напряжённых дипломатических отношений между Берлином и Анкарой остаётся делом времени. Если публикации немецких журналистов (дело Бёмерманна) в штыки воспринимается правительством турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, то мнение руководства Германии — более откровенный и серьёзный выпад в адрес властей в Анкаре.

Ранее ИА REGNUM передавало, что правительство Германии рассматривает Турцию (согласно отчёту канала ARD) как «центральную платформу действий» для исламистских и террористических организаций на Ближнем Востоке.

Конфиденциальная позиция немецкого правительства была опубликована как ответ на запрос партии «Левые» в Бундестаге, доступ к которой получила студия ARD.

Согласно документу, Анкара в течение многих лет работает вместе с исламистами. Из-за составленного министерством внутренних дел ответа возникла путаница между ним и МИД Германии.