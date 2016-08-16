Великий Новгород, 16 августа, 2016, 21:50 — ИА Регнум. «Перелимита в новгородском СИЗО не существует», — заявил сегодня, 16 августа, на пресс-конференции в Великом Новгороде начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ по Новгородской области Михаил Девятов.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По его словам, на 1 июля 2016 года в следственном изоляторе Великого Новгорода содержалось 609 человек — почти на сто меньше, чем за тот же период прошлого года (705 человек).

Девятов подчеркнул, что лимиты наполнения следственных изоляторов являются общероссийской проблемой. «Сегодня мы можем отметить, что благодаря принятым управленческим решениям, в том числе на межведомственном уровне, в СИЗО-1 Великого Новгорода с начала текущего года перелимита спецконтингента не допущено», — заявил он.

Так, в прошлом году руководством регионального управления ФСИН было принято решение на переоборудование первого этажа режимного корпуса №2 из кабинетов в камеры для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. На переоборудование было направлено 4 млн рублей, работы осуществлялись в течение 2015 года силами осуждённых из исправительной колонии №7, что также позволило сэкономить бюджетные средства и привлечь осуждённых колонии к труду.

В результате было введено в эксплуатацию 14 камер с лимитом наполнения 42 человека. Девятов отметил, что эти камеры соответствуют всем европейским стандартам и, по последним рекомендациями ФСИН России, оборудованы дуплексной связью и камерами видеонаблюдения. Уже с февраля нынешнего года в новых камерах разместились женщины и несовершеннолетние.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разгрузке СИЗО Великого Новгорода было посвящено межведомственное совещание в апреле нынешнего года: тогда при лимите наполнения в 640 человек в следственном изоляторе содержались 744 человека.

Следственный изолятор в Великом Новгороде — единственное подобное учреждение в Новгородской области. Его здание, также известное как «Белый лебедь», является самым старым сооружением уголовно-исполнительной системы региона. Оно было построено в 1838 году и относится к памятникам архитектуры и градостроительства.