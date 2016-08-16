Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 августа, 2016, 21:50 — ИА Регнум. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Наталья Ищенко завоевали золотые олимпийские медали в дуэте, став четырехкратными олимпийскими чемпионками, сообщает «Р-Спорт».

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В финальной произвольной программе наши синхронистки показали результат 98,5333 балла. Общий итог технической и произвольной программ Ромашиной и Ищенко составил 194,9910 балла. Второе место заняли китайские спортсменки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь, набравшие 192,3688 балла, первую тройку замкнули японские синхронистки Юкико Инуи и Рисако Мицуи с результатом в 188,0547 балла.

На данный момент в общей копилке российской олимпийской сборной на Играх 2016 года 12 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых олимпийских медалей.