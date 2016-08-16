Грозный, 16 августа, 2016, 21:34 — ИА Регнум. В Чеченской Республике осуждены двое бывших участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в нападении на бойцов шестой роты псковских десантников в Шатойском районе Чечни в 2000 году. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает пресс-служба СК РФ.

Колючая проволока

Сообщается, что следствие и суд установили, что 29 февраля 2000 года гражданин Ливии Сулейман Ухейда и житель Ставропольского края Алаудин Меньлибаев в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в горно-лесистой местности Шатойского района.

Ухейда и Меньлибаев были признаны виновными в участи в незаконном вооруженном формировании и посягательстве на жизнь военнослужащих. Они были приговорены к 14 и 15 годам лишения свободы в колонии строго режима соответственно.

Напомним, героический бой псковских десантников у высоты 776 против превосходящих сил боевиков произошел в ходе Второй чеченской войны с 29 февраля по 1 марта 2000 года.

6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской) под командованием подполковника М. Н. Евтюхина вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом, под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт — Сельментаузен, на высоте 776.

90 псковских десантников противостояли сводному отряду боевиков численность около 2500 бойцов. 84 десантника погибли, убив около 500 боевиков. Указом Президента РФ 22 десантника 6-й роты были представлены к званию Героя России (из них 21 — посмертно), 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества (63 из них — посмертно).