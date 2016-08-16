Тамбов, 16 августа, 2016, 22:32 — ИА Регнум. На рок-фестиваль «Чернозём», который стартует в Тамбове 19 августа, за три дня ожидают около восьми тысяч гостей. Подготовка к мероприятию идет полным ходом, посетители из других городов России ищут попутчиков через интернет, а в это время генеральный продюсер фестиваля Сергей Белозеров рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, каково это — организовать мероприятие с нуля, как уживаются на одной сцене брутальные рокеры и группы с «задушевными» текстами и почему Тамбов — это не только тамбовский волк и картошка.

Анна Кумицкая ИА REGNUM В Тамбове, где пройдет масштабный рок-фестиваль, есть памятник военным музыкантам Илье Шатрову и Василию Агапкину

«Чернозём» впервые прошел в 2015 году, когда из-за финансовых проблем прекратили существование несколько крупных молодежных фестивалей, и уже на второй год стал самым масштабным мероприятием в Черноземье. Как родилась идея организовать подобный фестиваль?

Идея пришла в голову за дружеским столом, скажем так. В начале двухтысячных я имел непосредственное отношение к организации рок-фестиваля «Тамбовский волк». Проводился он в маленьком городе Рассказово Тамбовской области, прожил два года. Веселый такой фест был, задорный очень. Вот как-то вспомнилось это время, заностальгировалось… Нашел оцифрованную VHS-версию, посмотрели и решили попробовать снова пофестивалить. Правда, в других масштабах. Конечно, время экономически непростое. Много фестивалей срывается, да. Но, честно говоря, есть ощущение, что происходит это по причине излишней самоуверенности организаторов. Считать все нужно, думать много, а потом уже заявляться на публику.

Почему местом проведения был выбран именно Тамбов — город с небольшой численностью населения и не самый близкий к столице?

Живем мы здесь, поэтому. Как говорил один мой знакомый, уехавший в столицу: «Тамбов — яма». А мы думаем, яма у человека внутри, неважно, где он находится географически — в Москве, Париже или на Гоа. Хочется, чтобы гости «Чернозёма» после фестиваля разъехались по родным городам, зафиксировав в голове, что Тамбов — это не только волк, картошка и яблоки, но еще и «Чернозём». И что вообще, очень он душевный, этот Тамбов. Мы хэштег даже такой под фестиваль запустили, #ТамбовДушевныйГород.

Нередко подобные фестивали, на территории которых гости проживают несколько дней, закрываются после нескольких лет существования. Исключение, пожалуй, составляет только «Нашествие». Насколько затратным и финансово рискованным является проведение такого мероприятия?

Такой он и есть — затратный и финансово рискованный. Высокий уровень — высокие затраты. Можно, конечно, на «звезд» не замахиваться, но тогда это будет один из сотни местечковых самодеятельных междусобойчиков. А так — получается, один из пяти, а может, из четырех. Конечно, и уровень ответственности другой, но по мелочам даже размениваться не хочется. Это бизнес-проект, рассчитанный не на один год. Что из этого вырастет в будущем? Надеемся, что-то вырастет. Со спонсорами попроще, чем в прошлом году. Сейчас хотя бы картинка есть, кейс некий.

Насколько трудным является поиск спонсоров для подобных мероприятий и какие компании охотнее всего идут на сотрудничество?

В 2015 году на пальцах объясняли. Сложно было. Мало кто верил. Но в наличии уже и постоянные партнеры. Второй год с нами работают, пока им все нравится. Вообще, по нашим подсчетам, на данный момент над фестивалем работают около 500 человек в разном качестве и порядка 90 организаций разных форм собственности. Может, «Чернозём» и есть та самая площадка для развития малого и среднего бизнеса?

Воронежский фестиваль «Чайка», несмотря на то, что проводился в городе-миллионнике и на довольно скромной площадке, скорее всего, завершит свою историю в 2016 году — организаторы утверждают, что остались с огромными долгами, которые не могут погасить самостоятельно. Не опасаются ли такой же ситуации организаторы «Чернозёма»? Является ли фестиваль прибыльным мероприятием?

«Чайка» — сложный проект. Мы помогали его провести, подключились на заключительном этапе. Элементарно рабочих рук не хватало, все держалось на одном человеке, и по-соседски помочь было просто необходимо, ведь в одной каше варимся. Там решительно надо было действовать — либо вообще не проводить, либо адаптировать по ходу. Выбрали второй вариант. «Чайка» получилась такой, какой получилась. Хоронить ее рано, проект интересный. Воронеж, конечно, город набалованный — с точки зрения гастролей, фестивалей, в принципе зрелищ. Но, еще раз говорю, качество не зависит от локации. Питер вообще на болотах построили, а каков красавец! Надо просто любить то, чем занимаешься. Наверное, мы могли бы и фестиваль шансона провести, но души там бы не было. Не наше потому что. Каждый выбирает свое, и не всегда финансовая прибыль стоит во главе угла, хотя, конечно, очень приветствуется.

Какие проблемы возникали при проведении фестиваля в 2015 году и как они были решены в 2016? Учитываете ли вы опыт организаторов других фестивалей, чтобы не допустить их ошибок?

Основная проблема была в нехватке опыта. Нас, помню, в Москве спросили: «А вы какое ивент-агентство нанимали для организации?». Очень удивились, когда узнали, что никакого, что сами. Конечно, мы много читали про чужой опыт, звонили по телефону, спрашивали… Но у каждого свои грабли, и по ним необходимо прогуляться, пусть тебя даже сто раз об этом предупредили.

Как строятся отношения организаторов с областной и городской администрациями? Насколько в организации подобного рода мероприятий важна поддержка властей? Чем конкретно помогли тамбовские власти при подготовке мероприятия?

Поддержка власти очень важна. В 2015 году главой администрации области стал Александр Валерьевич Никитин, с ним пришла молодая команда. Мы одного поколения, схожи по мироощущению. Частная инициатива встретилась с поддержкой власти. Так это же здорово для региона! К нам собираются гости от Калининграда до Якутии, которые увезут домой положительные эмоции, приятные воспоминания о Тамбовщине. Власть принято ругать — мы власти говорим спасибо, честно и от души. Не было бы воли губернатора, было бы все куце, или не было бы вообще.

Как будет осуществляться контроль порядка на мероприятии?

Будет и полиция, и МЧС, и медики, и сотрудники ЧОПа. Это не профилактические меры устрашения аудитории количеством людей в погонах. Просто жизнь и здоровье посетителей фестиваля — зона ответственности организаторов. Здесь мы не экономим. И всех снова хочется поблагодарить, от руководства до рядовых сотрудников, у нас полное взаимопонимание.

Как будет организована инфраструктура на фестивале — санитарные узлы, вода, питание, палаточные городок, торговля?

Ожидается большой фуд-корт, обязательно будет бесплатная питьевая вода от наших партнеров. Палаточный городок и стоянка — бесплатно. С 8:00 до 12:00 будем поить жителей палаточного городка чаем и кофе, тоже, кстати, бесплатно. За пустой кипяток вообще деньги брать грех. Поэтому по утрам подходите к нашим бойлерам, заваривайте супы, каши. Наверное, мы теряем на этих вещах в деньгах, но хочется, чтобы все было душевно.

Можно ли говорить о влиянии «Чернозёма» на туристические потоки в Тамбовской области? Что дала фестивалю номинация на звание «Лучшее молодежное событие» национальной премии «Russian Event Awards» — 2015?

Да. Мы стали победителями в этой номинации по ЦФО и третьими по России. В 2015 году основная аудитория была местная, из Тамбова и области. Были гости из близлежащих регионов, но немного. Пара представителей Камчатского края и Дании. После участия в «Russian Event Awards» мы решили не стесняться и заявить о себе, по мере возможностей, в полную силу.

Есть ли данные о том, сколько иногородних гостей посетили «Чернозем» в 2015 году и сколько их ожидается в 2016?

На «Чернозём 2016» заявились автобусные туры из 11 городов России. В официальной группе «В контакте» ищут попутчиков Чебоксары, Белгород, Барнаул, Казань, Уфа… Много вопросов, на что посмотреть в Тамбове до начала выступлений участников фестиваля, гостиницы забиты. Мы своих личных иногородних друзей с трудом селим. Приятная такая «движуха» идет, правильная. Путешествуйте по России — есть, что показать, есть, на что посмотреть.

Каким вы видите формат «Ченозема»?

Формат «Чернозёма» — очень сложный вопрос. Проблема самоидентификации вообще русским людям присуща, поэтому мы постоянно по этому поводу спорим. Какие мы? А какими должны быть? Хочется собственных «фишек», оригинальности. Одним словом, мы над этим работаем. Пока в поиске. Сильный состав, приемлемые цены на билеты, еду, напитки. Бесплатные бытовые услуги — вот, наверное, наши сильные стороны.

По какому принципу проводился отбор участников, кто решал, какие группы позвать? Какие исполнители никогда не выйдут на сцену фестиваля, даже если сами предложат свою кандидатуру?

Отбор участников — штука коллективная. Зовем как гитарное «мясо», так и группы с душевными текстами, которые можно петь всем миром. Творчество — вещь нами уважаемая, и на сцене «Чернозёма» места хватит всем. В прошлом году определенные споры в сети вызвало выступление Захара Прилепина и группы «25/17». Долго спорили, формат-не формат. Мы даже хотели завести традицию под названием «Яблоко раздора». Пригласить на грядущий фестиваль Oxxxymiron или, скажем, Стаса Михайлова. Но пока отказались — слишком радикальный ход. Не все поймут. Хотя мы за мир между форматами, и вообще — за мир.

Выступавшие в 2015 и запланированные на 2016 год группы, в основном, хорошо известны российской публике. Планируете ли вы дать дорогу молодым музыкантам, которые сильнее всего нуждаются в новых слушателях и могут стать новым музыкальным открытием?

Конечно, желание такое есть. Но тут важно соблюсти баланс между начинающими и известными. Предложений много приходит на электронную почту по поводу участия в фестивале. Но «Чернозём» не резиновый, хотя и стал на день больше, приходится тактично отказывать. Все равно обижаются.

Насколько актуальным при нынешнем обилии музыки в интернете и разнообразии ее жанров остается формат рок-фестиваля, гости которого сами часто признаются, что хотят услышать всего две-три любимых группы?

Формат рок-фестиваля — это, в первую очередь, атмосфера. Она неповторима и уникальна. В ней витают идеи братства. Незнакомые прежде люди становятся искренними друзьями, думают друг о друге, скучают друг по другу, переписываются, влюбляются. Это все — честные эмоции под честную музыку. Понятно, что подобрать состав, который понравится абсолютно всем, невозможно. Но в общем контексте мероприятия личные предпочтения уходят на второй план. Ты слушаешь «свою» музыку, но и уважаешь вкусы соседей, стоящих рядом с тобой в фан-зоне. Рок-фестиваль — он такой. По-другому никак.

Можно ли уже говорить о «Чернозёме-2017»? Действительно ли у Тамбова есть шанс стать новой «столицей рока» и «визитной карточкой» Тамбовской области?

Тамбовская область богата на культурные события разных жанров. Здесь есть фестивали симфонической музыки, хоровой, духовых оркестров… Поэтому говорить, что «Чернозём» — визитная карточка региона, пока рано. Мал еще. Хотя заявка сделана. До 22 августа мы даже думать отказываемся о «Чернозёме-2017». Голова пока забита другим. Но статус «столица рока» звучит круто. Хочется его получить. Будем работать над этим.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рок-фестиваль «Чернозём-2016» пройдет в Тамбове с 19 по 21 августа. Об участии в мероприятии заявили 18 российских групп: «Операция Пластилин», «Мельница», Вадим Самойлов, Mordor, Vespercellos, «Тролль Гнёт Ель», «Калинов Мост», Jane Air, «Тараканы!», «Пикник», «Сплин», «Сказки Чёрного Города», «Мураками», «Ногу Свело!», «Крематорий», Stigmata, «Княzz» и «Чайф». Организованы автобусные туры из Астрахани, Брянска, Воронежа, Костромы, Липецка, Нижнего Новгорода, Владимира, Орла, Пензы, Саратова и Ярославля. Рядом с местом проведения фестиваля будет развернут палаточный лагерь.