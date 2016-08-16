Киев, 16 августа, 2016, 21:04 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с лидерами Франции и Германии — Франсуа Олландом и Ангелой Меркель. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает пресс-служба президента Украины.

Юрий Пименов. Ожидание. 1959

Порошенко пожаловался Олланду и Меркель на позицию Российской Федерации из-за напряженности в Крыму. Украинский президент уверен, что Москва обвиняет Киев в организации диверсий в Крыму только для того, чтобы дискредитировать Украину в глазах международного сообщества. В обвинения Москвы Порошенко не верит.

Напомним, ранее сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Порошенко недавно звонил ему и среди прочего заявил, что вполне готов к компромиссам по Донбассу. В частности, Порошенко заявил Назарбаеву, что готов признать особый статус за народными республиками Донбасса, но сделать это ему не позволяет большинство в Верховной раде.

Резкое обострение и без того напряженных российско-украинских отношений произошло после того, как 10 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что в ночь на 7 августа в крымском городе Армянск была нейтрализована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) украинской военной разведки. Также сообщилось, что в ночь на 8 августа были пресечены попытку двух других украинских ДРГ пробиться на российскую территорию. Несколько украинских боевиков были взяты в плен.