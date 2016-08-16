Владимир, 16 августа, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Знаменитые братья-боксеры Федор и Дмитрий Чудиновы стали сегодня, 16 августа, гостями форума «Территория смыслов на Клязьме», проходящего во Владимирской области. Как сообщает пресс-служба форума, вместе с участниками «Территории смыслов» боксеры приняли участие в традиционной пробежке, а потом рассказали о своем спортивном пути.

территориясмыслов.рф Братья-боксеры Федор и Дмитрий Чудиновы среди участников форума «Территория смыслов на Клязьме»

Чудиновы провели профессиональную разминку перед пробежкой. Они возглавляли колонну на протяжении всей дистанции, которая составлял в три километра. После этого Федор отметил особый микроклимат, царящий в лагере.

«Здесь такая территория, атмосфера, природа — все говорит о том, что надо заниматься спортом, укреплять здоровье, — заявил он. — Хочу поблагодарить участников за пробежку, не ожидал такой подготовки, если честно, все очень спортивные».

«Чтобы достичь успеха — спорт надо любить. А любви, как известно, все возрасты покорны, как и спорту. А бокс — это в первую очередь искусство самозащиты», — сообщил Дмитрий Чудинов.

Федор Чудинов — боксер-профессионал, выступающий во второй средней весовой категории, мастер спорта международного класса. Его брат Дмитрий — боксер-профессионал, выступающий в средней весовой категории. Он является обладателем пояса PABA, интернациональным и временным чемпионом WBA, серебряным призером чемпионата России, мастером спорта международного класса.

Профильными партнерами смены «Молодые руководители социальных НКО и проектов» являются Общественная палата, Общероссийский народный фронт и фонд «Общественное мнение». Организаторы форума — Росмолодежь, Общественная палата, Роспатриотцентр. «Территория смыслов» проходит при кураторстве управления РФ президента по внутренней политике.