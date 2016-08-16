Бразилиа, 16 августа, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Жоао Авеланж скончался 16 августа в возрасте 100 лет, сообщает ESPN.

NL-HaNA Жоао Авеланж

Жоао Авеланж дважды принимал участие в Олимпийских играх. На Олимпиаде 1936 года в Берлине он выступал как пловец, а спустя 16 лет в Хельсинки играл за сборную Бразилии по водному поло. В 1974 году Авеланж был избран седьмым президентом ФИФА и стал первым главой этой организации, не представляющим европейскую страну. Он занимал этот пост до 1998 года, передав его Йозефу Блаттеру, став почетным президентом ФИФА. В 2013 году Авеланж покинул этот символический пост после того, как швейцарский суд кантона Цуг признал его виновным в получении крупных взяток за продажу прав на телетрансляцию матчей чемпионатов мира по футболу 2002 и 2006 годов. Общая сумма взяток, полученных Авеланжем и его бывшим зятем Рикардо Тейшерой оценивалась примерно в 41 млн швейцарских франков.