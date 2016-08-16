Киев, 16 августа, 2016, 19:50 — ИА Регнум. В Донбассе военные действия продолжаются на всей линии соприкосновения. При этом противоборствующие стороны используют тяжелую артиллерию, минометы и танки. Данную информацию 16 августа подтверждают военные ведомства ДНР, ЛНР и Украины, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миссия ОБСЕ

В частности, замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки украинские войска 578 раз обстреляли позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Донецк (Петровский район), Зайцево, Михайловка, Широкая Балка, Ясиноватая, Веселое, Минеральное, Васильевка, Александровка, Докучаевск, Белокаменка, Коминтерново, Саханка.

«Противник продолжает использовать артиллерию, обстреливая территорию республики. Всего было выпущено 59 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм, 414 мин, из которых 204 калибра 120 мм, произошло также 10 танковых обстрелов. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия… В результате обстрела населенных пунктов Зайцево, Ясиноватая, Донецк и Докучаевск повреждения получили восемь домостроений», — сказал Басурин.

По его словам, разведка ДНР продолжает фиксировать перемещения запрещенной Минскими договоренностями техники ВСУ вблизи линии соприкосновения. «В районе населенных пунктов Петровка, 34 км от линии соприкосновения, отмечено сосредоточение танков, РСЗО «Град», самоходных артиллерийских установок «Мста» из состава 128 отдельной горно-пехотной бригады ВСУ. Новотроицкое, 6 км от линии соприкосновения, зафиксировано прибытие двух колонн с техникой в количестве 58 единиц, в том числе, танков, САУ и БМП. В районе Белой Каменки, 1 км от линии соприкосновения, отмечено прибытие двух 122 мм самоходных гаубиц «Гвоздика» и двух противотанковых пушек «Рапира». А в Гранитном, 0,5 км от линии соприкосновения, зафиксировано прибытие двух 152 мм самоходных гаубиц «Акация». В район населенного пункта Обильное, 11 км от линии соприкосновения, отмечено прибытие двух РСЗО «Град», трех 12 мм самоходных гаубиц «Гвоздика», трех танков и шести грузовых автомобилей с боеприпасами. Мы опасаемся, что такое сосредоточение техники связано с очередными готовящимися провокациями украинской стороны. Все данные о нарушениях Минских договоренностей были переданы представителям ОБСЕ и СЦКК», — рассказал Басурин.

Военный отметил, что ВСУ осуществляют выдвижение техники в ночное время суток на платформах большегрузных тягачей без освещения и положенных патрулей сопровождения, что становится причиной ДТП с трагическими последствиями для гражданского населения. «14 августа на автодороге «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» произошла автокатастрофа по вине украинских военнослужащих. От полученных травм на месте скончалась 30-летняя женщина-водитель. Ее 7-летний сын получил тяжелые увечья и в критическом состоянии был госпитализирован в одну из мариупольских больниц. По последним данным, мальчик скончался от полученных травм в больнице. Важно отметить, что колонна тягачей ночью перевозила к линии соприкосновения сторон запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Исходя из вышеуказанной информации, обращаемся к представителям миссии ОБСЕ с призывом обратить внимание на факты скрытного перемещения тяжелого вооружения ВСУ к линии соприкосновения и оказать воздействие на украинское военное командование с целью выполнения ими Минских соглашений», — призвал Басурин.

Он сообщил, что из-за усиления обстрелов с украинской стороны офицеры ВС РФ из состава Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня попросили ВС ДНР принять меры для усиления их безопасности. «В свою очередь, руководитель российского представительства СЦКК обратился в Министерство обороны республики с просьбой об усилении мер безопасности для офицеров, которые находятся на пунктах наблюдения, вблизи линии разграничения стороны. Такая необходимость возникла в связи с участившимися обстрелами мест дислокации офицеров СЦКК с позиций украинских силовиков. Напомним, что за последние сутки наблюдательные пункты российского представительства в СЦКК дважды были обстреляны с позиций ВСУ. Огонь велся из артиллерийских орудий калибра 122 мм и стрелкового оружия», — подчеркнул Басурин.

В то же время спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что в селе Теплое Станично-Луганского района (Луганщина) украинские солдаты организовали тайник, куда свозят украденные боеприпасы с целью их дальнейшей продажи на «черном рынке». «По имеющейся информации, в населенном пункте Теплое на территории заброшенного склада военнослужащими ВСУ организован тайник с крадеными боеприпасами. Раз в неделю на территорию склада заезжает грузовой автомобиль со знаками отличия 28-й бригады. Вывоз контрабанды осуществляется в ночное время суток на легковом автотранспорте с гражданскими номерами. Этот факт свидетельствует о бесконтрольности со стороны командования ВСУ поставок боеприпасов в подразделения и хорошо развитым «чёрным рынком», в котором погряз весь руководящий состав украинской армии», — считает Марочко.

Он обвинил ВСУ в размещении тяжелого вооружения и военных складов вблизи жилых кварталов. «Особо хочется отметить пренебрежение мерами безопасности при размещении ВСУ складов с боеприпасами в черте населённых пунктов, которые по причине халатности украинских военнослужащих и нарушения ими правил хранения боеприпасов регулярно подрываются. К сожалению, именно от таких неразумных решений украинского военного командования страдают мирные жители. В районе населенного пункта Луганское на позициях 54-й бригады выявлены две единицы БМП, они замаскированы в капонире. Данное вооружение регулярно используется для совершения провокационных обстрелов. Именно из БМП был обстрелян на прошлой неделе детсад в пгт. Донецкий, в котором, к счастью, в этот момент детей уже не было», — добавил Марочко.

Военный также заверил, что «Народная милиция ЛНР всегда готова к любому развитию событий, для этого в Народной милиции постоянно проводятся занятия по боевой подготовке, вследствие чего повышается боевая выручка и профессионализм наших военнослужащих».

В свою очередь 16 августа спикер Администрации президента по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник отметил, что за прошедшие сутки в Донбассе в результате боевых действий восемь украинских военных получили ранения.

«За сутки, которые прошли, погибших среди наших бойцов не было, восемь были ранены», — сказал Мотузяник.

«Донецкое направление. Прошлые сутки характеризовались интенсивным применением минометов (выпущено 160 минометных снарядов ДНР)… Вчера эпицентром активности противника стали северные окраины Горловки, а также авдеевская промзона. На эти участки пришлось 2/3 фактов нарушения режима тишины», — подчеркнул Мотузяник.

При этом на Донецком направлении ведение боевых действий было зафиксировано на Светлодарской дуге и к западу от Горловки. «Тут противник применял активность в основном в темное время суток. При этом противник применял вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие… За прошедшие сутки на Донецком направлении зафиксировано 23 вражеских обстрела. В 13 случаях враг применял тяжелое вооружение», — уточнил Мотузяник.

Полковник проинформировал, что вчера наиболее сложная обстановка сохранялась на Мариупольском направлении. В частности, позициям ВСУ в Новоселовке попали под артобстрел ВС ДНР (выпущено 10 снарядов), а в Тарамчуке украинские войска были обстреляны из минометов (100 крупнокалиберных мин). «В районе села Богдановка произошло боестолкновение подразделений украинских сил с противником. Под прикрытием другой вражеской ДРГ из гранатометов был открыт огонь по нашим позициям… К сожалению, в результате этого огневого столкновения с противником были ранены двое наших бойцов», — рассказал Мотузяник.

При этом пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области сообщила, что в Чермалыке (Мариупольское направление) в результате обстрела ВС ДНР погиб волонтер, житель г. Бердянск 1954 года рождения. «Тело погибшего нашли военные. Сотрудники Волновахского отдела полиции установили, что мужчина в качестве волонтера работал мастером по ремонту военной техники. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басурин проинформировал, что ночью 15 августа в пос. Зайцево (под Горловкой) в результате нарушения техники безопасности взорвался склад боеприпасов ВСУ. «15 августа около 22.00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) ВСУ, находящегося на северо-западной окраине подконтрольной ВСУ части населенного пункта Зайцево произошла детонация боеприпасов, в результате чего произошел подрыв имеющегося запаса. По имеющимся у нас данным, взрыв на складе произошел из-за нарушений мер безопасности в ходе разгрузки прибывшей очередной партии боеприпасов», — рассказал Басурин. Штаб АТО опроверг данную информацию.