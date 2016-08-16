Вашингтон, 16 августа, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Министерство обороны США прокомментировало совершение боевых вылетов Воздушно-космическими силами Российской Федерации с авиабаз в Исламской республике Иран для нанесения авиаударов по объектам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство"(запрещена в РФ). Соответствующее заявление сделал сегодня, 16 августа, представитель антитеррористической операции США и их сателлитов «Непоколебимая решимость» полковник Кристофер Гарвер.

Минобороны.рф ВКС РФ

Он рассказал, что Москва уведомила Вашингтон в рамках совместного соглашения по безопасности полетов о готовящихся боевых вылетах ВКС РФ с иранским аэродромов. Гарвер подчеркнул, что эти боевые вылеты никак не повлияют на действия американской антитеррористической коалиции.

Также Гарвер заявил, что у него нет информации по поводу того, давал ли Иран разрешение на пролеты над своей территорией, но выразил уверенность, что у России есть такое разрешение.

Кроме того, Гарвер выразил уверенность, что российская сторона и дальше будет соблюдать договор о безопасности полетов и ожидает, что российские боевые летчики будут регулярно уведомлять американское командование о полетах над районами, где идет операция коалиции.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что ВКС РФ совершили боевые вылеты с иранской авиабазы «Хамадан» и нанесли авиаудары по позициям ИГ в Сирии. Были уничтожены военные склады террористов, снабжающие боевиков в Алеппо.