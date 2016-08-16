Симферополь, 16 августа, 2016, 20:58 — ИА Регнум. Крым пока не достиг уровня производства, достаточного для обеспечения нормального потребления мяса в объеме 70−75 кг продукции на человека в год. Такое заявление в интервью «Крымской газете» сделал заместитель директора Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского по учебной работе, доктор технических наук Юрий Гербер.

Аннибале Карачи. Лавка мясника. 1590

«Норма потребления мяса — 70−75 килограммов в год на человека. У нас сегодня эта цифра примерно 55−56 килограммов — 78% от нормы. То есть производство мяса в Крыму пока недостаточное», — сказал Гербер.

В сравнении с 1990 годом поголовье мясного крупного рогатого скота сократилось в 4−5 раз. С аналогичными трудностями столкнулись и другие отрасли АПК — птицеводство, кролиководство, овцеводство. При этом ключевая проблема заключается в малых масштабах предприятий:

«Чтобы Крым обеспечить мясом, надо строить крупные животноводческие комплексы, что позволит удешевить продукцию», — заявил Гербер.

«Необходимо увеличение поголовья животных на откорме, надо решить связанные с этим вопросы селекционной работы, кормовой базы, использования современного оборудования с низким удельным энергопотреблением, в частности, внедрения оборудования, работающего на возобновляемых источниках энергии», — пояснил он.

При этом существующие предприятия производят определенный тип мясной продукции, используя лишь часть туши животного, а остальную просто выбрасывают. Между тем, все это можно переработать и использовать, подчеркнул специалист: «В 70-е годы в Красногвардейском районе был построен крупный завод, который перерабатывал эти отходы в мясо-костную муку. Здание завода сохранилось до сих пор, и при желании его можно восстановить».

«Сегодня утилизация отходов производства для руководителей мясоперерабатывающих крымских предприятий — одна из самых серьезных проблем», — подчеркнул Гербер.

Проблема небольших масштабов производства отдельных предприятий агропромышленного сектора — действительно серьезная, и в свое время, будучи в составе Украины, Крым участвовал в различных программах по развитию кооперации сельхозпроизводителей, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда.

«Когда Крым был в составе Украины, там было много различных международных программ по развитию кооперации. Действительно, большое количество предприятий сельского хозяйства там принимает малые формы, и программы по кооперации, таким образом должны были увеличить масштабы общего производства», — сказала Шагайда.

В связи с этим России следовало бы обратить внимание на украинский опыт, изучить соответствующее законодательство, однако этого, к сожалению, не случилось, добавила она.

Тем временем, как заявила заведующая кафедрой управления фирмой Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Эльмира Крылатых, в России активно идет разработка программ развития агропромышленного комплекса, и многие из них непосредственно связаны с реализацией стратегии развития Крыма.

«Сейчас создается очень благоприятная обстановка, когда во многих институтах начались работы именно по реализации стратегии развития Крыма. Эти работы надо координировать, теснее связывать с самими потребностями Крыма, но такие направления уже есть», — заявила Крылатых корреспонденту ИА REGNUM.

«Речь идет о проектах, которые сочетают социальные, экономические аспекты, с тем, что мы называем инновационными моментами — в биологии и технологии», — уточнила она.

Так, в РАНХиГС на факультете высшей школы корпоративного управления «уже несколько лет существует и будет развиваться Международный центр агробизнеса», указала эксперт, при этом «одно из направлений проектно-аналитической работы предполагается развёртывать и реализовывать на примере Крыма», подчеркнула она.

«Интересные работы проводит Всероссийский институт экономики сельского хозяйства», — добавила Крылатых.

Направления работы в целом по сельскому хозяйству, включая развитие бройлерной отрасли, молочного животноводства, мясного — «все эти направления при хорошей научной поддержке и хорошей организации производства в ближайшие 2−4 года могут дать очень хорошие результаты», — считает экономист.

«Если в Крыму будет усиливаться интерес к такого рода сотрудничеству, то нужно будет подготовить хорошую программу стратегического развития социально-продовольственной сферы», — подчеркнула профессор.

«Но для этого нужна хорошая координация и взаимопонимание и самих разработчиков, и тех, кто будет реализовывать эти проекты непосредственно в Крыму», — добавила она.

«Хотелось бы надеяться, что смутный период упадка последних 20 лет для Крыма закончился, и он вновь станет жемчужиной нашей страны. Но для этого потребуются большие финансовые вложения, повышение социальной ответственности и, наконец, энтузиазм народа», — сказала в заключение Крылатых.