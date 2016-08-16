Киев, 16 августа, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Генштаб Вооруженных сил Украины готовит проект указа президента Украины Петра Порошенко об увольнении с военной службы военнослужащих шестой волны мобилизации. Об этом 16 августа на брифинге в Киеве заявил и.о. начальника Главного управления персонала — заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерал-майор Владимир Талалай, передает ИА REGNUM.

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«Уволенные в запас военнослужащие в обязательном порядке зачисляются в оперативный военный резерв первой очереди. Вопросами социальной защиты уволенных в запас занимаются военные комиссариаты по месту их регистрации или проживания. Поэтому уволенные в запас военнослужащие должны не позднее 5 дней со дня выбытия из воинской части встать на воинский учет в военном комиссариате», — сказал Талалай.

По его словам, увольнение в запас будет проведено в течение двух месяцев с момента опубликования указа Порошенко. С целью планомерного увольнения, которое не должно сказаться на боеспособности украинской армии, в воинских частях и в штабах военных округов разрабатываются списки и планы-графики увольнения.

Талалай отметил, что с начала 2016 года контракты с Министерством обороны на службу в ВСУ заключили более 45 тысяч человек. Ожидается, что до конца года на контрактную службу придут еще около 30 тысяч человек. Генерал-майор уточнил, что в 2016 году осенний призыв в армию начнется в октябре-ноябре, но, как и раньше, срочников не будут привлекать к службе в зоне АТО.

При этом Талалай проинформировал, что в рядах ВСУ насчитывается менее 100 иностранцев. Он также заверил, что в ВСУ не создаются отдельные подразделения из числа иностранцев.

«Согласно решению Генерального штаба, комплектование должностей военных комиссаров осуществляется исключительно военнослужащими — участниками «АТО». Что касается других офицерских должностей в военных комиссариатах, они также комплектуются, как правило, участниками АТО», — рассказал Талалай.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015—2016 гг. замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин неоднократно сообщал, что на стороне ВСУ сражаются чеченцы, выходцы из Африки, грузины, поляки и прибалты. По его словам, ВСУ привлекают к боевым действиям за Донбасс снайперов из Прибалтики и Польши. «В Новотроицком (6 км от линии соприкосновения), на территории интерната зафиксировано размещение до 10 женщин-снайперов из Польши и Прибалтики, которые готовятся к вылазкам за передовую для ведения обстрелов по населенному пункту Докучаевск», — утверждал Басурин.

Напомним, 10 июня президент Порошенко подписал указ №248/2016 «Об утверждении Положения о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины иностранцами и лицами без гражданства». Данный указ был направлен на нормирование системы комплектования должностей рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту Вооруженных сил Украины иностранцами и лицами без гражданства. Принятие указа позволило иностранцам и лицам без гражданства, которые ранее не проходили военную службу в ВСУ (которые в настоящее время находятся в воинских частях), «добросовестно выполнить в добровольном порядке свой долг по защите независимости и территориальной целостности Украины».