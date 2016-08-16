Астана, 16 августа, 2016, 19:10 — ИА Регнум. В Казахстане одной из самых активно обсуждаемых тем вновь стало возвращение черепов хана Кенесары и Кейки-батыра. Начало было положено главой правительства: «Планирую на встрече с Д.А.Медведевым поднять вопросы о возврате головы не только Кенесары хана, но и Кейки батыра», — написал в своем твиттер-акаунте премьер-министр республики Карим Масимов 11 августа.

Хан Кенесары

В обществе отклик получился разноплановым. Национал-патриоты, вопреки ожиданиям, не одобрили казахстанского премьера и даже обвинили в популизме.

На следующий день, 12 августа, вопрос действительно прозвучал — в ходе встречи с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Масимов попросил коллегу помочь с возвращением останков, и Медведев обещал дать такое поручение. Правда, Масимов на встрече с Медведевым акцентировал внимание на черепе батыра, обойдя вниманием останки хана.

Этот поступок тоже получил трактовку в обществе: череп Кенесары хана вернуть пробовали и ранее, но это не дало никаких результатов. А премьер решил поставить реальную цель — получить назад череп Кейки-батыра тоже неплохо.

Сегодня, 16 августа, Кунсткамера подтвердила, что останки Кейки-батыра хранятся в фондах Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого и что они будут переданы Казахстану, как только выйдет соответствующий указ президента России.

Корреспондент ИА REGNUM обратился к казахстанским историкам Жаксылыку Сабитову и Султан-Хану Аккулы с вопросом о значении возвращения останков национальных героев.

Где находится голова хана?

Султан-Хан Аккулы, директор НИИ «Алаш» Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева, отмечает, что казахстанская позиция в деле возвращения останков не всегда была такой активной, как сейчас.

«Еще в начале 1990-х годов, еще до получения независимости Казахстаном, группа ученых во главе с ныне покойным академиком Манашем Козыбаевым запрашивали головы Кенесары и Кейки-батыра. Череп Кейки-батыра находится в Кунсткамере, в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого. В свое время голову Кейки-батыра российская сторона отказалась выдавать по разным причинам, заявляя, что для выдачи подобного экспоната необходимо решение высшего политического руководства страны. Тогда руководство Казахстана не вмешалось. Но было письмо от МИДа Казахстана, насколько я помню. Вопрос так и остался нерешенным. Вопрос даже не столько в том, что российская сторона не желает выдавать, а сколько казахстанская сторона не проявляет особого рвения в получении», — считает историк.

По вопросу о местонахождении останков хана Кенесары у историка есть свои соображения: «Я несколько лет занимался поиском следов черепа Кенесары. До сих пор многие ученые ломают голову, где он. Одно время череп находился в Омском государственном историко-краеведческом музее, там он был до конца 1930 — начала 1940-х годов. Об этом свидетельствует рукописная запись казахско-русского писателя Сергея Маслова, которую удалось найти в 2014 году в Омске. Кстати, важно добавить, по свидетельству того же Маслова, на лобной части черепа хана Кене есть «казенная печать». Следовательно, череп Кенесары не спутать ни с каким другим. Было широко распространенное мнение, что череп хана находится в Кунсткамере. Но когда я проводил свое расследование в 2009 году, меня убедили, что череп Кенесары туда никогда не поступал. Дело в том, что по правилам учредителя этого уникального музея, Петра Первого, в Кунсткамеру должны были поступать экспонаты, демонстрирующие аномальные явления. Черепу Кенесары, скорее, было место в каком-то военном музее. Он был выдающимся государственным деятелем, талантливым и храбрым полководцем, предводителем восстания, последним казахским ханом. По достоверным сведениям, череп Кенесары находится в Гохране РФ. Череп попал туда случайно, в годы горбачевской перестройки. В 1987 году, после декабрьских событий в Алма-Ате 1986 года, тогдашний председатель КГБ СССР Виктор Чебриков написал служебную записку в Политбюро ЦК КПСС о том, что любые исторические предметы, даже теоретически пробуждающие национальные чувства и дух народа, должны быть удалены из доступных мест. После этого в 1987 году череп Кенесары и всего около 300 предметов, включая знамена его армии, его мечи, личный Коран хана и многое другое были удалены в некий НИИ происхождения человека и этносов, который на самом деле являлся подразделением КГБ СССР. Все исторические предметы, попадавшие в этот институт, получали гриф секретности. В годы перестройки, по итогам переговоров Горбачева с Америкой, пришлось ликвидировать многие непрофильные подразделения. Пришлось ликвидировать и этот институт. Вы знаете, конец 80-х — начало 90-х было бурным периодом, и было некогда разбираться, какой предмет куда должен поступить. Предметы из НИИ КГБ были автоматически переданы в Гохран СССР, который стал после развала Союза Гохраном России. Думаю, что череп находится там».

Зачем стране останки?

ИА REGNUM: Султан-Хан, если Россия признает наличие черепа Кейки-батыра и готова его вернуть, то почему с черепом хана Кенесары такая непонятная история?

Потому что российская сторона не хочет разбираться с этим делом. И потом — возвращение черепа хана Кенесары поднимет дух казахского народа. Возможно, и этого опасается российская сторона. Казахстан — стратегический партнер России. И хотя дружеским жестом России как раз могло бы быть возвращение черепа хана, возможно, есть такие опасения. Но Казахстану надо проявить волю.

ИА REGNUM: Это идеологический смысл. А есть научный исторический смысл?

Мы вышли из недр СССР, для Казахстана период деколонизации еще не прошел, он даже не начался. А возвращение головы хана Кенесары стало бы символом деколонизации. В прошлом году мы отметили 550-летие Казахского ханства. Но нигде особо не обсуждалось, когда оно сошло с исторической сцены. А оно окончательно сошло именно вследствие гибели Кенесары — его хана. Он является также и символом борьбы казахского народа за свободу и независимость.

ИА REGNUM: Это тоже идеология.

Возможно, череп особого научного интереса не представляет. Хотя многие документы, касающиеся восстания под предводительством хана Кенесары, обстоятельств его гибели, дальнейшей судьбы его останков, в государственном архиве Омской области до сих пор хранятся под грифом ДСП (для служебного пользования). Они имеют важное историческое значение, потому что мы до сих пор не установили масштабы и цели восстания Кенесары, не знаем обстоятельства гибели хана.

ИА REGNUM: Получение черепа хана может помочь пролить свет на эти вопросы?

Нет, возвращение черепа Кенесары имеет морально-нравственное значение. Чисто исторического значения возвращение не имеет. Я так считаю.

Историк Жаксылык Сабитов также не видит большого научного значения в возвращении останков:

Я думаю, научного и исторического (в профессиональном понимании) смысла не так уж и много. Максимум — можно восстановить внешность Кейки-батыра и Кенесары-хана по черепам, плюс взять у них образцы ДНК. Если получится взять аутосомы и выложить их в общий доступ в интернет, то в будущем каждый казах теоретически сможет проверить себя на родство с Кенесары по разным генетическим линиям. Но это все мелочи, по моему мнению.

Мне кажется, тут главный смысл возвращения черепов Кейки-батыра и хана Кенесары человеческий (гуманитарный): нужно похоронить черепа этих выдающихся людей, как они этого заслуживают. И здесь не нужно много пиара и торжественных речей. Достаточно возвращения черепов, генетической экспертизы для установления точного происхождения черепов, научного отчета и захоронения. Есть еще символический смысл возвращения голов Кейки-батыра и хана Кенесары. Для целой группы казахстанского общества Кенесары-хан является национальным героем, боровшимся против гнета Российской империи. Власть здесь может использовать данный символический акт (передачу и захоронение голов национальных героев) в политических целях. Хотя мне лично не хотелось бы, чтобы это действие политизировалось и стало «хвостом собаки Алквиада». Если вы помните, в древней Греции политик Алквиад, обвиняемый в коррупции, чтобы избежать обвинений, прилюдно отрубил своей собаке хвост. И вся общественность стала обсуждать это, забыв прежние разговоры о коррупции. По моему мнению, этот информационный повод захотят использовать так же — чтобы переключить внимание с текущих социально-экономических и других проблем на возвращение голов национальных героев.

ИА REGNUM: Жаксылык, насколько высока вероятность с помощью генетической экспертизы установить подлинность останков, и что это опять же даст?

Если не будем проводить генетическую экспертизу, то мы рискуем оказаться в ситуации отца Федора из «12 стульев», которому дали неправильные 12 стульев. Я не уверен, что россияне найдут у себя в запасниках голову Кенесары-хана. Думаю, банальное разгильдяйство могло сделать свое дело, и череп хана затерялся среди груды других черепов.

Вероятность высока. Более того, я считаю, что делать генетическую экспертизу нужно, так как только она сможет установить подлинность принадлежности черепов Кейки-батыру и Кенесары хану. При этом экспертизу надо делать в 3−4 разных независимых лабораториях: в Казахстане, к примеру, в Центре наук о жизни при Назарбаев-Университете в Астане и в Институте общей генетики и цитологии в Алма-Ате. Также нужна экспертиза в независимой иностранной лаборатории, чтобы твердо получить результаты из трех независимых друг от друга лабораторий. Нельзя поручать такое дело только одной отдельно выбранной лаборатории. Лучше иметь 3−4 независимые лаборатории.

Добавлю, что помимо генетического анализа древнего ДНК из черепов Кейки-батыра и Кенесары-хана нужно протестировать потомков этих людей и, если их не осталось, то потомков близких родственников этих людей. С Кенесары-ханом будет гораздо проще, так как его потомки и родственники известны, и их немало. С Кейки-батыром все сложнее, надо изначально восстановить его генеалогию, найти ближайшую родню и протестировать ее. А это означает провести этнографическую экспедицию в Тургай, где жил Кейки-батыр. С Кенесары-ханом таких накладок не будет.

Напомним, хан Кенесары и Кейки-батыр — исторические личности, связанные с национально-освободительным движением казахов после присоединения к Российской империи. Несмотря на то, что казахские жузы добровольно пришли к этому союзу, дальнейшее развитие политических и экономических отношений породило противоречия, которые впоследствии привели к движению хана Кенесары. Последний из чингизидов, имевший право быть ханом всех трех жузов, вел свою войну против российской царской власти в течение десяти лет. За это время казахские племена, уставшие от двойной нагрузки — царской и ханской, — раскололись, часть стала помогать российским отрядам. Хана Кенесары удалось победить в то время, когда он принял роковое для себя решение отбить трон у киргизского хана. Голову хана Кенесары генерал-губернатору князю Горчакову доставил кыргызский манап Калигулы Алибеков. После этого точная судьба черепа последнего хана неизвестна.

Кейки (Нурмагамбет) Кокембайулы — выходец из рода кыпчак Среднего жуза, участник Торгайского восстания 1916 года. Убит в 1923 году.