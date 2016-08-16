Мурманск, 16 августа, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Несмотря на заявленные вакансии от работодателей Мурманской области для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места, их замещение проблематично — в силу разных причин. К такому выводу, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, пришли в Государственной службе занятости населения Мурманской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

«Проблематично в силу предъявляемых работодателями к работникам квалификационных, аттестационных, медицинских и прочих требований, а также из-за режима работы, транспортной недоступности и прочего», — объяснили в ведомстве.

По данным Службы, всего мурманскими работодателями заявлено в центры занятости населения региона 541 вакансия для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места.

«Уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы, в первом полугодии 2016 года составил 41,5% от общего числа обратившихся инвалидов, — отметили в Службе занятости. — Всего обратилось 494 человека, трудоустроено 205 человек».

По информации ведомства, за первое полугодие 2016 года из 766 работодателей в Мурманской области, заявленных в Службу занятости, 516 имеют численность работников от 35 до 100 человек, у 175 работодателей работает более 100 человек. Численность инвалидов, работающих в счёт установленной квоты, составляет 748 человек, в то время, как общее количество рабочих мест по установленной квоте — 1481.

Отметим, по планам властей, для трудоустройства инвалидов в текущем году будет оборудовано не менее 80 рабочих мест, размер возмещения затрат на оборудование 1 рабочего места из бюджета составляет 50,1 тыс. рублей. На 1 июля в регионе уже оборудовано 39 рабочих мест для трудоустройства инвалидов, это 49% от запланированного задания на 2016 год. 10 мест, по данным Службы занятости, до сих пор не заняты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области проживают более 32 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы «Доступная среда в Мурманской области» ведется обустройство 99 приоритетных социальных объектов.