Тамбов, 16 августа, 2016, 18:35 — ИА Регнум. В Тамбове прошел международный День экспортера, который организован по инициативе главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Пресс-служба Администрации Тамбовской области Международный День экспортера был организован по инициативе главы администрации Тамбовской области Александра Никитина

Мероприятие такого формата проходит в регионе впервые, объединив тех, кто уже имеет внешнеэкономические связи, и тех, кто только стремится к этому. Свою продукцию они представили гостям на выставке. Для налаживания контактов в Тамбов приехали представители Российского экспортного центра, группы компаний «РусИранЭкспо», Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений и другие крупные игроки на внешнеэкономическом рынке. Главная цель бизнес-дня — презентация экспортного потенциала региона, развитие взаимодействия между предпринимателями и инфраструктурой внешнеэкономической деятельности, продвижение областных компаний на внешних рынках.

В своем приветственном слове губернатор Александр Никитин отметил особую важность развития для региона внешнеэкономических связей. «Наша задача, как представителей власти, создать необходимые условия для развития экспортного потенциала, оказать содействие нашим производителям в выходе на внешние рынки. Нужно отметить, что в целом экспортное направление развивается, несмотря на внешнеполитические осложнения, есть положительная динамика. Но останавливаться на этом нельзя, необходимы действенные шаги по поддержке местных производителей», — подчеркнул губернатор Тамбовской области.

В ближайшем будущем в регионе будет создан региональный экспортный центр — «единое окно» для работы с экспортерами в рамках реализации различных мер поддержки: от информационной до организационной и юридической.

Первый вице-губернатор Александр Ганов сообщил, что практически 60% всего объема экспорта региона составляют продукты питания и сельскохозяйственная продукция. Заводы «Пигмент» и «Завком» формируют основную часть промышленного экспорта региона. Таким образом, самые крупные доли в экспорте Тамбовской области занимают предприятия ПАО «Пигмент (20%), ООО «Кристалл» (17%) и ОАО «Завком» (15%).

На пленарном заседании гости отмечали, что Тамбовская область обладает достаточным потенциалом для развития международных связей в сфере экономики. Зарубежным партнерам регион может предложить продукцию молочного животноводства, IT-технологии, разработки мичуринских ученых-селекционеров. Также речь шла о развитии в области экотуризма и других перспективных направлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня около 50 предприятий в регионе осуществляют экспортную деятельность. В 2015 году внешнеторговый оборот Тамбовской области составил $253,5 млн, экспорт увеличился на 7,9% по сравнению с 2014 годом и составил $71,6 млн.