Чебоксары, 16 августа, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Скандальная история с пьяной ездой за рулем замминистра спорта Чувашии Бориса Атаманова закончилась увольнением. Для принятия решения властям республики понадобились сутки. Чиновник покинул должность по собственному желанию, проработав в министерстве полгода. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 16 августа, премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Девушка! Не дружи с пьющим!» Волхонка, 1920-е

Скандал разразился 15 августа, через сутки после происшествия, и сразу вошёл в федеральную информационную повестку. По данным правоохранителей, инцидент произошёл на Московской набережной Чебоксар, где «гражданские активисты» задержали водителя «Шевроле-Нива» с признаками опьянения и вызвали ГИБДД. Впоследствии выяснилось, что виновником происшествия стал заместитель министра физической культуры и спорта Чувашии Борис Атаманов. Он отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

В отношении чиновника составлено пять административных материалов (отказ от медосвидетельствования, управление без полиса ОСАГО, путевого листа, без документов на транспорт и на право управления, а также за нарушение требований о прохождении предрейсового медосмотра и предрейсового осмотра технического состояния транспорта). Машина, за рулём которой был чиновник, находится на балансе организации, подведомственной Минспорту Чувашии. После оформления административных материалов «Шевроле-Нива» была помещена на специализированную стоянку.

Первая реакция властей последовала только через сутки и только после того, как тему подхватила федеральная пресса, просклоняв Чувашию. Инцидент быстро расползся по социальным сетям и в блогосфере. Только после этого, вечером 15 августа, на сайте Минспорта Чувашии появилось сухое уведомление о том, что «создана комиссия и проводится служебная проверка по фактам, размещенным в электронных средствах массовой информации». 16 августа было обнародовано распоряжение об отставке замминистра Бориса Атаманова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественники разместили на местном форуме видео с места происшествия. При этом в глаза бросилось поведение не столько чиновника, сколько его супруги, которая мешала составлению протокола и заявляла, что это «провокация» накануне выборов, что они не «нищеброды» и могли вызвать такси. Обращаясь к стражам полиции, она пыталась узнать, кто их вызвал: «Кто-то их вызвал. Они против нас, против партии нашей. Они возомнили не знай что». «Это партия какая-то против нашей. Это партия КПРФ, «Справедливая Россия» против «Единой России» рулит. Так и есть», — убеждала она ГИБДД, общественников и журналистов. Отметим, что Борис Атаманов является членом «Единой России».

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, комментируя ситуацию, высказал мнение, что «люди оторвались о народа и чувствуют себя хозяевами положения», «когда всё позволено». А принадлежность к «партии власти и должности при власти позволяют ставить себя выше закона». Политик отмечает, что федеральный скандал «закрутил административную машину», и чувашским чиновникам ничего не оставалось, как принять кадровое решение об увольнении.