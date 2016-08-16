Киев, 16 августа, 2016, 18:14 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

Украина не намерена разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Об этом 16 августа в интервью австрийскому изданию Der Standard заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы поддерживаем дипломатические отношения… У нас миллионы украинцев в России, о которых мы должны заботиться. Если Россия так решит (разорвать дипломатические отношения, — ред.), то это ее ответственность», — считает Климкин.

Он предположил, что провокация в Крыму была организована с целью внутренней мобилизации населения накануне предстоящих парламентских выборов в Госдуму РФ. Климкин считает, что для Киева не было никакого смысла устраивать вооруженную провокацию, чтобы вернуть Крым. При этом министр заверил, что Украина будет добиваться возвращения Крыма исключительно политическими методами.

«Мы добьемся этого (возвращения Крыма) политическими методами, при поддержке международного сообщества и санкций. Мы также предлагали формат «Женева-плюс», чтобы поговорить о Крыме. Конечно, мы не настолько наивны, чтобы поверить, что Россия завтра сядет с нами за стол, чтобы обсудить статус Крыма. Но есть много насущных вопросов: права человека в Крыму, присутствие международных организаций, к которому мы стремимся, контроль воздушного и морского пространства. Эти проблемы мы не сможем решить без подобного формата», — полагает Климкин.

Ранее, 12 августа, Климкин заявил о готовности Киева рассмотреть вопрос введения визового режима с Россией. Он считает, что Украине необходимо четко контролировать въезд с территории России, чтобы «более эффективно фильтровать агентов ФСБ и других российских спецслужб, которые будут работать с целью дестабилизации». В свою очередь, вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что РФ уже давно разорвала дипломатические отношения с Украиной. «Москва давно разорвала дипотношения с Украиной. В ту самую минуту, когда депутаты Госдумы и Совета Федераций в дружном глупом экстазе проголосовали за ввод войск, когда украли у нас Крым и часть Донбасса. Москва разорвала ниточки таких важных человеческих и исторических отношений, когда убила наших ребят на Донбассе, разрушила дома, школы, покалечила тысячи людей, сделала сиротами сотни детей, убила женщин и детей, бросила в эту войну своих солдат, от которых сегодня отказывается, когда через пропаганду отравила мозг миллионов людей и разорвала родственные и дружеские отношения», — отметила Геращенко.

Напомним, в августе в СМИ появилась неофициальная информация о том, что Россия может разорвать дипломатические отношения с Украиной. Позже, 15 августа, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что вряд ли Украина и Россия заинтересованы в разрыве дипломатических отношений. «Не думаю, что кто-то заинтересован в этом», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле посол России в Украине Михаил Зурабов был отправлен в отставку. 28 июля МИД РФ сообщил, что временным поверенным в делах России в Украине был назначен Сергей Торопов, который возглавит российскую дипмиссию на время отсутствия посла. В августе заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что отсутствие российского посла не повлияет на развитие двусторонних отношений. По ее словам, украинская сторона сняла с повестки дня назначение нового посла России в Украине. «Этот вопрос снят с повестки дня», — сказала Зеркаль.