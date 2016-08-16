Ярославль, 16 августа, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Ярославец Степан Овчинников намерен преодолеть расстояние вокруг земного шара на своих ногах. Об этом путешественник-индивидуалист рассказал ярославским журналистам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В прошлом Степан был администратором магазина, но о пешей кругосветке мечтал с детства.

Преодолев первые 120 км Овчинников сделала остановку в Переславле-Залесском. У мужчины небольшой скарб в тележке на колесиках за спиной, идти помогают палки, напоминающие лыжное снаряжение. Путешественник отмечает доброе отношение встречающихся людей к нему.

«Сел на лавочке перекусить в Ростове, подошел местный житель-армянин и позвал к себе домой, накормил-напоил, совершенно незнакомый человек», — рассказал Степан Овчинников.

После Москвы Степан отправится к Черному морю, где и зазимует. Всего поход рассчитан на несколько лет.