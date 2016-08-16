Владимир, 16 августа, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова встретилась сегодня, 16 августа, с участниками смены «Молодые руководители социальных некоммерческих организаций (НКО) и проектов» форума «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области. Темой панельной дискуссии стала «Роль некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг населению». В начале встречи Галина Карелова рассказала участникам о себе и о том, как она пришла в большую политику. Заместитель председателя Совета Федерации подчеркнула, что её путь начался с молодёжной общественной организации и поэтому ей особенно приятно и ценно выступать перед участниками этой смены.

территориясмыслов.рф Выступление Галины Кареловой перед участниками форума

Особое внимание Карелова уделила той работе, которая ведётся Советом Федерации на данный момент, сообщает пресс-служба форума. «В Совете Федерации создан общественный совет по социальным инновациям. Он проводит презентации инновационных технологий, новых социальных практик, а последние 1,5 года он всецело занимается продвижением социально ориентированных НКО», — пояснила она. Эллина Айрапетова из Республики Крым попросила совета для молодых девушек, которые стремятся добиться высот, как и Галина Карелова, но не всегда могут бороться на равных с представителями мужского пола. «Вы знаете, мне кажется, настало время, когда девушки очень активно продвигаются у нас в стране. В России 40% руководителей предприятий — представительницы женского пола. Но работа в этой области не останавливается: по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина мы сейчас готовим национальную стратегию в интересах женщин», — ответила зампред Совфеда.

Георгий Москалёв из города Новосибирск выступил с предложением создать общероссийский инкубатор проектов, который помог бы молодым людям грамотно выстроить работу над идеями и получить поддержку. «Это хорошее предложение, но один инкубатор с таким количеством идей не справится. Я считаю, что надо сделать более широкое системное обучение в этой области», — выразила уверенность Галина Карелова.

По окончании встречи Карелова поделилась впечатлением от форума и от общения с молодыми общественниками: «Меня поразила энергетика и интерес участников к решению социальных проблем. Много идей, очень неравнодушная аудитория. У этого образовательного форума большое будущее, я вижу в этом перспективу, а всё, что имеет продолжение — имеет смысл».

Напомним, профильными партнёрами смены «Молодые руководители социальных НКО и проектов» являются Общественная палата Российской Федерации, Общероссийский народный фронт и фонд «Общественное мнение». Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата РФ, «Роспатриотцентр» Росмолодёжи. Форум проходит при кураторстве управления президента РФ по внутренней политике.