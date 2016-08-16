Калуга, 16 августа, 2016, 17:51 — ИА Регнум.



Фото из архива пресс-службы ЗАО «Розовый сад» Здесь выращивали 150 сортов элитных роз, гербер, хризантем и орхидей.

48 лотов имущества ЗАО «Розовый сад», расположенного в селе Недельное Малоярославецкого района Калужской области, на общую сумму 1818 млн рублей выставлены на торги. 99% общей стоимости имущества составляет один лот с начальной ценой 1800 млн рублей, который включает в себя все сооружения тепличного комплекса, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM, по информации конкурсного управляющего Сергея Чащина.

По его словам, в данный лот вошли пять теплиц по выращиванию цветов общей площадью более 25 га, а также производственное оборудование: 11 газовых электрогенераторов совокупной мощностью 23 мВт, сортировочные линии, холодильные камеры, системы отопления, полива, контроля климата, досветки и многое другое. Еще 47 лотов составляют транспортные средства и строительная техника. Первые торги назначены на 19 сентября этого года.

В июле 2016 года Арбитражный суд Калужской области признал ЗАО «Розовый сад» банкротом по иску крупнейшего кредитора — АКБ «Российский капитал» (ПАО) и ввёл процедуру конкурсного производства. Долг компании перед банком составил 5,9 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 584 млн по рублевым кредитам и более 62,5 млн по кредитам в евро задолжал крупнейший в Калужской области тепличный комплексом по выращиванию цветов «Розовый сад» АКБ «Российский капитал». Между тем, в самом банке ситуацию с калужским заемщиком считают вынужденной мерой. Банк решился на банкротство только после того, как были исчерпаны все иные способы урегулирования долга, образовавшегося летом 2015 года. При этом в банке полагают необходимым сохранение имущественного комплекса в работоспособном состоянии, что находится в зоне компетенции бенефициаров ЗАО «Розовый сад».

Кстати, по данным АКБ «Российский капитал», 100% акций компании «Розовый сад» принадлежат кипрскому офшору Розариум Плантейшнс Лимитед. Фактическим бенефициаром бизнеса является семья Вячеслава Ровнейко, бывшего акционера нефтяной компании Urals Energy.

Напомним, ЗАО «Розовый сад» было основано в 2005 году. «Розовый сад» — это высокотехнологичный тепличный комплекс площадью 27 гектаров, построенный и работающий с использованием новейших технологий. Здесь выращивают около 150 сортов элитных роз, гербер, хризантем, лилий, ирисов и орхидей. Возведением комплекса занимались голландские специалисты. Площадка расположена в непосредственной близости (120 км) к основному рынку сбыта — Москве и обеспечена необходимой инфраструктурой и оборудованием.