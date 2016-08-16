Рыбинск, Ярославская область, 16 августа, 2016, 17:48 — ИА Регнум. 7 сентября экипаж космонавтов под руководством рыбинца Алексея Овчинина вернется с МКС на Землю. Как сообщает сайт Роскосмоса, на орбите они пробыли полгода.

Алексей Овчинников

Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз ТМА-20М», на борту которого будут находиться Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и американский астронавт Джеффри Уилльямс, запланирована на четыре часа утра. Вместе с Алексеем Овчининым на Землю вернется и сувенир «Рыбка-свистулька», победивший на городском конкурсе «Из Рыбинска — в космос». Овчинин лично выбрал сувенир, который отправится вместе с ним на орбиту. Также космонавт взял с собой в экспедицию игрушку своей дочери — розовую сову, фотографии и письма родных. Для 44-летнего Алексея Овчинина это был первый полет в космос.

Стоит отметить, что космонавты вернутся за несколько дней до выборов депутатов Госдумы 7 созыва. Голосовать они уже будут на Земле.

Напомним, экипаж, который возглавляет, отправился на МКС 19-го марта. В задачи участников экспедиции входит работа с транспортными и грузовыми кораблями, проведение научных исследований, обслуживание станции и её дооснащение.