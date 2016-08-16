Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 августа, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Российский каноист Илья Штокалов показал четвертый результат в олимпийском финале по гребле на каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров, сообщает «Р-Спорт».

Victor Vizu Каноэ

Бронзовый призер финала по гребле Сергей Тарновский из Молдавии обогнал Илью Штокалова менее чем на сотую долю секунды и его третье место было выявлено только по итогам фотофиниша.

Золото в этой дисциплине выиграл немецкий гребец Себастьян Брендель. Серебряная медаль досталась Исакиасу Кейросу из Бразилии.

Российский гребец финишировал с результатом 4:00.963 минуты. Себастьян Брендель добился результата в 3:56.926 минуты, Кейрос показал время, равное 3:58.529 минуты, Сергей Тарновский из Молдавии стал бронзовым призером с результатом 4:00.852.