Ярославль, 16 августа, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Ярославская область в избирательную кампанию в Госдуму России VII созыва, как это не раз было и раньше, стала своего рода передним краем для ряда федеральных тенденций. Во-первых, регион стал местом межпартийного раздела округов и пережил целый ряд связанных с этим коллизий. Во-вторых, возврат одномандатных округов привел к попыткам избраться от региона фигурам из столицы, обладающим серьезными финансовыми ресурсами. В-третьих, стремление федеральной власти провести выборы как можно спокойнее, не дав поводов для повторения феномена Болотной площади, привела к смене губернатора. На место тихого, но почти не контролировавшего местные элиты Сергея Ястребова пришел губернатор-загадка, выходец из КГБ, ФСО и МВД Дмитрий Миронов, что привело к почти мгновенному умиротворению вечно бурлящего ярославского политического котла.

газеты кандидатов в Ярославской области

Для Ярославля это серьезно — ведь в 2011 году именно здесь «Единая Россия» показала наихудший по стране результат — 29%, а митинги «За честные выборы» начались одновременно с московскими. На этой волне первым из российских мэров-оппозиционеров к власти пришел Евгений Урлашов, в августе услышавший приговор суда в 12,5 лет колонии строгого режима.

Между тем предвыборные расклады и стратегии партий и кандидатов остаются весьма интересными, хотя большинство экспертов четко прогнозирует результат если не в процентах, то в фамилиях будущих депутатов. И все это не отменяет совершенно реальной борьбы.

Зловещая тень Урлашова до сих пор висит над ярославской «Единой Россией»: став мэром, оппозиционный политик целый год внушал жителям области, что единороссы едва ли не пьют кровь христианских младенцев. Избавиться от такой репутации непросто. Во многом «Единая Россия» пошла по пути самого Урлашова, который выиграл кампанию, ежедневно проводя прямые встречи во дворах. Ездит по региону, несмотря на почтенный возраст, даже лидер межрегионального списка «ЕР» первая женщина-космонтавт Валентина Терешкова.

«Мы учли ошибки кампании 2011 года еще в 2013 году, когда проводили выборы в областную думу. Мы наращиваем количество личных встреч с избирателями, причем их проводят не только кандидаты в депутаты Госдумы, но и депутаты областной думы, и муниципалитета Ярославля. Партия поддерживала их на выборах, а теперь они должны поддержать партию. Тем более, что нам есть чем отчитаться перед избирателями. Шаг за шагом мы возвращаем доверие к «Единой России». Программа «Обустроим область к юбилею» — это 1080 объектов, которые появились по просьбам самих ярославцах во многом через депутатов «Единой России». Мы понимаем, что легкой прогулки не будет, «Единую Россию» не критикует только ленивый. Но и избиратели начинают понимать, что критиковать — не значит делать, а когда оппозиция приходит к власти, жизнь лучше не становится. Всегда проще, когда рот закрыл ‑ и рабочее место прибрано» — сказал корреспонденту ИА REGNUM лидер ярославских единороссов, кандидат в депутаты ГД РФ Илья Осипов.

По словам Ильи Осипова, он сам проводит в день несколько встреч. Основной упор Осипов делает на территоирию 195 одномандатного округа, в котором «ЕР» не выдвинула своего кандидата по договоренности со «Справедливой Россией» (там идет Анатолий Грешневиков). Однако результат партии на территории округа важен для межрегиональной группы, в списке которой сам Осипов занимает 4-е место и имеет хорошие шансы избраться.

Если список «Единой России» возглавляет 79-летняя Валентина Терешкова, то одномандатник от партии по 194 округу Александр Грибов имеет шансы стать самым молодым в истории региона депутатом Госдумы — ему 30 лет. Ранее он работал заместителем губернатора, а последний год возглавляет общественную палату региона. Интересно, что лозунг Грибова на этих выборах — «Вместе мы сможем» — копирует лозунг Урлашова (доработанный слоган Барака Обамы «Да, мы можем»). Многие усматривают сходство дизайна плаката: как и Урлашов, Грибов изображен на нем крупным планом. Как и все, кто хоть немного надеется на победу, Грибов проводит огромное количество встреч, причем начал их общественник задолго до начала избирательной кампании и имеет хорошую узнаваемость.

«Кампания высококонкурентная. Много кандидатов, которые обладают высоким политическим статусом, — действующие депутаты, лидеры партий. Кандидаты ведут активную работу «в поле», почтовые ящики переполнены агитационными материалами», — сказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат от «Единой России», председатель общественной палаты региона Александр Грибов.

Если проехать по дорогам Ярославской области, то о существовании «Единой России» можно лишь догадываться. Баннеров единороссов очень мало, зато висят плакаты кандидатов других партий (одномандатник Грибов на плакатах не маркирует принадлежность к «ЕР»). Действительно, кампания впервые за долгие годы проходит без явного доминирования «Единой России». Кандидату от «Справедливой России» в 195 округе Анатолию Грешневикову властями дан зеленый свет.

Ему не только не запрещают встречаться с избирателями на различных предприятиях, в том числе и государственных, на эти встречи приезжает областное телевидение, показывая их бесплатно. Как и коллеги по «ЕР», Грешневиков проводит большое количество встреч. Он даже не смог найти времени ответить на вопросы корреспондента ИА REGNUM. Но его однопартиец Анатолий Каширин подтвердил: власть региона больше не борется с эсерами. Справедливороссы связывают это с федеральной установкой и сменой главы губернии.

«Противодействия никто не оказывает. Все, кто плели интриги, сейчас притихли, и партия имеет возможность нормально работать. Например, вчера повесили листовки ‑ и они висят до сих пор. На прошлых выборах они бы так долго не провисели. Раньше все старосты домов знали, листовки какой партии должны висеть и что никаких других быть не должно. Есть информация, что врио губернатора четко сказал: «все должно быть по закону». Наверное, такое происходит впервые за долгие годы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM лидер списка «Справедливой России» в Ярославской области Анатолий Каширин.

Сразу после назначения нового врио губернатора с выборов был снят основной конкурент Грешневикова — самовыдвиженец (связанный с «Единой Россией» и прежним руководством области) Михаил Крупин. Схема, действовавшая на предыдущих выборах «оппозиция против ЕР» уже не работает. Партии и их кандидаты борются не только и не столько с «Единой Россией», но и друг с другом. Это, к примеру, отмечает лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев.

«Борьба идет не только с партией власти, но и с другими оппозиционными партиями, есть определенное противодействие с их стороны. Срывают наши листовки, воруют наши идеи и программы. Один из кандидатов обещает решить любую проблему в течение месяца. Но так не бывает. Со стороны врио губернатора противодействия пока нет», — рассказал Александр Воробьев.

Баннеры самого Воробьева неизвестные расстреляли из пейнтбольных ружей, причем основное подозрение коммунистов падает отнюдь не на единоросса Грибова. Сам Грибов говорит о том, что против него тоже используют «черные технологии» — ночные обзвоны якобы от имени его штаба и расклеивание копий его листовок на стенах подъездов, чтобы вызвать раздраждение избирателей. О подобных методах говорят многие кандидаты. Очевидно, что одного центра распространения этих технологий нет.

Впрочем, несмотря на явное ослабление административного давления ряд кандидатов все же сетуют на использование конкурентами адмресурса. Он применяется выборочно и пока скорее в «белом» поле — для продвижения отдельных кандидатов и партий. Однофамилец коммуниста, лидер ярославской «Родины» Андрей Воробьев говорит о препятствиях, которые чинит ему власть.

«Нам полностью запретили наружную рекламу. Два крупнейших рекламных агентства отказались с нами работать. Нас не пускают на телевидение. Мой основной оппонент — это не товарищ Грибов с его молодыми амбициями, а та система, которая двигает его во власть», — сказал лидер ярославской «Родины» Андрей Воробьев, имея в виду, что Грибов работал заместителем губернатора при Ястребове.

При этом баннеры Андрея Воробьева в Ярославле заметны: помимо двух озвученных рекламных агентств есть еще как минимум крупное третье. Те же претензии высказывает и депутат облдумы Сергей Балабаев. Он выдвинут «Справедливой Россией», но его не касаются те преференции, которых удалось добиться Грешневикову.

«Размещение на рекламных конструкциях было запрещено для Балабаева. В конце той недели мне позвонили из рекламного агентства и сказали, что запрет снят. Но зачем мне размещаться на этот месяц? На телевидении я персона нон грата: зато все зрители видят, что солнце встает и заходит только благодаря председателю общественной палаты Александру Грибову», — сказал кандидат Сергей Балабаев.

На областном телеканале «Первый Ярославский» сообщили, что Балабаев и не обращался с просьбой снимать про него сюжеты, и даже не пришел на жеребьевку платного и бесплатного эфирного времени. Что сам кандидат тоже объясняет стратегией — больше личных контактов с избирателями, тратить силы на попытки прорваться на ТВ неэффективно.

Но в одном все кандидаты, ведущие кампании в полях, единодушны вне зависимости от партийности — они отмечают недовольство избирателей властью.

«Интерес к выборам у людей есть, на некоторые встречи выходят по 100−120 человек. Но возникают трудности с пониманием, кого выбирают и за что отвечает депутат Госдумы. Люди хотят решения проблем «здесь и сейчас», причем в основном относящихся к компетенции местной власти, местных депутатов. Люди недовольны работой местных администраций, управляющих компаний. На уровень Государственной думы выводить разговор тяжело», — сказал кандидат от «Единой России» Александр Грибов.

«Приходишь во двор на встречу, ничего плохого людям не сделал, а уже получаешь шквал негатива: «вы все одинаковые». У людей нет доверия к власти, причем люди не разделяют, что это за власть — федеральная, региональная, муниципальная», — сказал кандидат от «Родины» Андрей Воробьев, человек совершенно новый в политике региона.

Обилие предвыборных встреч — хороший социологический срез. Среди основных проблем, которые называют жители, практически все кандидаты отмечают сложности с программой капитального ремонта, размером пенсии, обеспеченностью льготными лекарствами и в целом доступностью медицины, особенно на селе. В сельских территориях остро стоит проблема безработицы.

Идеологическое содержание кампании в Ярославской области не блещет разнообразием. Гораздо более яркой была кампания на праймериз «Единой России», где кандидаты обещали «Вернуть деньги в Ярославль» или же «Добиться роста зарплат и пенсий». На основных выборах все куда традиционнее. «Единая Россия» использует федеральные лозунги, пока на улицах появился только один: «Создать и защищать будущее России — наша цель». Близок по содержанию слоган эсеров: «В трудное время вместе с Россией». Не удивили и коммунисты с традиционным «Победа будет за нами», ЛДПР же в очередной раз ограничилась собственной аббревиатурой. Одномандатник Анатолий Грешневиков говорит о том, что он «Проверен временем и делами». Ему вторит и Балабаев: «Пока все говорят — я делаю». Балабаев действительно «делает» — администрации всех уровней он буквально завалил жалобами. Только в департамент государственного жилищного надзора, по словам кандидата, он отправил 40 тысяч жалоб, сформировав стойкую аллергию чиновников на одно свое имя.

Несколько необычную для региона повестку дня предложил кандидат от «Зеленых» Константин Курченков — он во главу угла поставил экологические проблемы и создание агротуристического кластера. Одна из его идей — запрет строительства целлюлозо-бумажного комбината в Вологодской области, отходы которого могут попасть в Рыбинское водохранилище. Впрочем, эту проблему неоднократно поднимали и ярославские коммунисты. Они традиционно и регулярно проводят митинги протеста по различным актуальным поводам и, как и все остальные, «идут в народ». Лидер комунистов Александр Воробьев в наружной рекламе сообщает, что он «наш, настоящий» — видимо, чтобы отстроиться от Воробьева-родинца, бизнесмена из Подмосковья.

И Андрей Воробев от «Родины», и Константин Курченков от «Зеленых» на ярославском политическом поле «варяги». Интересно, что оба они знакомы с бывшим губернатором, а ныне сенатором Анатолием Лисицыным. Оба обладают значительными финансовыми ресурсами. Был еще и третий варяг — экс-сенатор Евгений Тарло, но ему облизбирком отказал в регистрации. Курченков ведет довольно нестандартную избирательную кампанию, устраивая различные праздники и развлекательные мероприятия, проводя субботники и привлекая «зеленых пионеров». Кандидат пытается вести активную борьбу против Анатолия Грешневикова. Курченков считает, что ветеран ярославской политики занимает место, которое обычно занимали кандидаты «Единой России» — использует адмресурс и оказывает активное противодействие конкуренту.

Интересны и другие наблюдения кандидатов-новичков над устоявшимся в регионе политическим полем. Впрочем, это мнение сформировалось явно не без участия местных консультантов.

«Люди в Ярославской области на выборах работают за какие-то сумасшедшие деньги. Используются американские избирательные технологии. Платят не только агитаторам, но и избирателям, чтобы они приходили и голосовали. Половина политиков здесь — люди, которые пришли во власть как раз благодаря таким американским технологиям. Поэтому мне здесь приходится очень тяжело. Складывается ощущение, что Ярославская область — какое-то госдеповское гнездо», — сказал кандидат от «Зеленых» Константин Курченков.

Все кандидаты отмечают, что смена губернатора, произошедшая в разгар избирательной кампании, оказала существенное влияние на ее ход. Одни считают, что это дает шанс «новичкам», другие, что ранее сложившийся расклад уже не изменить и основные обладатели мандатов известны. Третьи полагают, что смена власти вскрыла схемы подтасовок на выборах, ранее с успехом применявшиеся в регионе. Речь идет о сборе подписей за одномандатника Михаила Крупина членами УИКов, которую выявил облизбирком.

«Фактически эта ситуация вскрыла «сетку» партии власти, которая использовалась и на предыдущих выборах. Это люди, которые работали с базами данных избирателей, которые знали весь технологический процесс. На этот раз их привлекли к сбору подписей. Из-за смены губернатора об этом стало известно. Сейчас мы готовим заявление по этому поводу совместно с другими оппозиционными партиями», — сказал лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев.

«Очень надеемся, что оставшееся время избирательной кампании пройдет без эксцессов. Это будет большим плюсом для врио губернатора. У людей начнется возвращаться доверие к власти», — полагает справедливоросс Анатолий Каширин.

Пожалуй, самую необычную кампанию ведет второй кандидат от «Зеленых» — выдвинувшийся по 194 одномандатному округу депутат облдумы Роман Фомичев. В разгар избирательной кампании уехал в Сочи, откуда регулярно выкладывает фотографии на своей странице в Facebook. И, быть может, это не самая плохая стратегия для этих выборов.