Санкт-Петербург, 16 августа, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Компания Роснефть примет участие в комплексном развитии дорожно-транспортной инфраструктуры Ленинградской области, а также в реализации инновационных проектов по защите окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

lenobl.ru Александр Дрозденко и Игорь Сечин

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, это предусмотрено соглашением о сотрудничестве в экономической и социальной сферах между 47-м регионом и ПАО «НК «Роснефть». Документ подписали 16 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин.

В рамках соглашения, в частности, планируется создание многофункциональных зон дорожного сервиса в западном Приладожье, включая АЗС и объекты дорожной инфраструктуры.

Нефтяная компания примет участие в реконструкции и восстановлении комплекса Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря. «Для этого будет выполнен комплекс ремонтных работ, воссоздано убранство объектов монастырского комплекса и построен ряд объектов транспортной, энергетической, хозяйственно-бытовой инфраструктуры», — пояснили в областной пресс-службе.

Александр Дрозденко назвал подписание соглашения с Роснефтью «знаковым событием», которое «приведёт к отличному результату в дальнейшем развитии региона».

В свою очередь, Игорь Сечин подтвердил, что Роснефть примет самое активное участие в развитии нефтепродуктообеспечения и дорожной инфраструктуры Ленинградской области, а участие в реконструкции Коневского монастыря станет вкладом компании в подготовку к празднованию в 2018 году 625-й годовщины основания обители.

Одна из дочерних структур НК «Роснефть» безвозмездно проведет проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, необходимые для реконструкции и восстановления монастырского комплекса.

Для справки: Коневский Рождество-Богородичный монастырь — православный мужской монастырь на острове Коневец в западной части Ладожского озера в Ленинградской области. Основан преподобным Арсением Коневским в 1393 году. Считается одним из оплотов православия на северо-западе России.

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Добавим, что у правительства Ленобласти также имеются соглашение и договор о сотрудничестве с ПАО «Газпром», соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также меморандум о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта строительства на территории области завода по производству СПГ. В рамках соглашения о сотрудничестве между 47-м регионом и ПАО «Газпром» в текущем году на газификацию области будет направлено около 500 млн рублей.