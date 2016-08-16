Челябинск, 16 августа, 2016, 17:29 — ИА Регнум. В Челябинской области с 2000 по 2014 год на 8% повысилась смертность от онкологических заболеваний. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний за тот же период снизилась на 25%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Челябинскстате.

Leonrid Кладбище

От онкологии в 2000 году умерло 7988 человек, а в 2014 году уже 8310. От сердечно-сосудистых заболеваний в 2000 году Южный Урал потерял 29 тыс. 392 человека, а в 2014-м уже 23 тыс. 491 южноуральца.

За анализируемый Челябинскстатом период произошло существенное увеличение смертности по некоторым инфекционным и паразитарным болезням — почти на 100% с 652 до 1210 человек в год, а также по болезням органов пищеварения — на 50%, 1563 до 2382 человек в год. Однако по болезням органов дыхания отмечено снижение смертности на 57% с 3334 до 2116 в год. Существенно упал уровень смертности от внешних причин — на 63%, с 9343 до 5704 человек в год.

Вместе с тем, смертность от сердечно-сосудистых болезней в настоящее время является причиной номер один естественной убыли населения Челябинской области.

Отметим, данные по естественному приросту населения Челябинскстата за 2000−2015 годы показывают, что с 2000 по 2011 годы был отрицательный естественный прирост населения Южного Урала. Пиковые годы по убыли пришлись на 2000 — 2005 годы. В этот период «убывало» более 20 тысяч южноуральцев ежегодно. Положительная динамика началась лишь с 2012 года, но и та на грани статистической погрешности. В 2015 году естественный прирост на 3,5 миллионную Челябинскую область составил 76 человек.