Москва, 16 августа, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Последствия разлива Яузы в районе Малахитовой улицы в Москве полностью ликвидированы. Спасатели откачали воду с места затопления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Акведук», ранее затопленный в результате разлива реки Яуза

Набережная реки Яузы в Москве очищена от воды и грязи, соседние улицы выглядят чистыми и полностью избавленными от последствий подтопления 15 августа. По заявлению местных жителей, река выглядит обмельчавшей из-за откаченной воды, однако проблем с автомобильным движением и доступом к подъездам в районе больше нет.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате продолжительного ливня в районе Малахитовой улицы вышла из берегов река Яуза. Подтопление сохранялось до самой ночи: вода подошла к подъездам жилых домов. Было перекрыто движение на улице и соседнем дублере Проспекта мира.