Нальчик, 16 августа, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Спасатели 16 августа продолжают спуск туристов, попросивших о помощи при восхождении на вершину Урал в ущелье Безенги в Черекском районе КБР, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского МЧС.

Shaman17 Горы Кабардино-Балкарии

«Спасатели обнаружили всех троих туристов и приступили к их транспортировке вниз. Характер травм, полученных туристами, будет уточнён после завершения спуска», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что члены группы туристов, совершавшей восхождение на вершину Урал высотой 4273 метра, что в ущелье Безенги Черекского района КБР, в 9 часов утра связались со спасателями и попросили о помощи.

На место происшествия выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.