Луганск, 16 августа, 2016, 17:10 — ИА Регнум.



ru.torange.biz Украинские гривны

В ЛНР субъекты хозяйствования не имеют законных оснований отказывать в приеме украинской гривны. Об этом сегодня, 16 августа, на брифинге в Луганске заявил министр финансов ЛНР Евгений Мануйлов, передает ИА REGNUM.

«В республике мультивалютная система. По-прежнему параллельно с рублем ходят и другие три валюты (гривна, евро, доллар — прим. ИА REGNUM )», — сказал Мануйлов.

При этом он считает, что решение Совета министров ЛНР установить российский рубль в качестве основной денежной единицы было правильным, поскольку Украина ввела экономическую блокаду. «В августе 2015 года постановлением Совета министров была принята основная валюта у нас — рубль, но помимо нее на территории республики работает гривна, доллар и евро. Это постановление вступило в силу с 1 сентября, поэтому мы практически год с вами работаем с рублем и перешли на учет в рублях. Также и бюджет у нас практически год верстается в рублях», — рассказал Мануйлов.

По его словам, за год с территории ЛНР практически полностью вытеснена гривна.

Ранее, 29 июня, замминистра по оккупированным территориям и внутренним переселенцам Украины Георгий Тука заявил, что основную выгоду от экономической блокады Донбасса извлек российский капитал и бизнес. По его словам, украинская блокада отдельных регионов Донбасса не помогла Киеву вернуть контроль над территориями. «Если проанализировать, чего мы достигли, сделав эту, так называемую «блокаду» или «полублокаду». Во-первых: мы никого не заморили голодом, мы никого не заморили жаждой. Мы не породили массовых голодных бунтов или чего-то подобного. Мы потеряли рынок сбыта для наших украинских товаров, мы получили практически полную рублевую зону, и сейчас мы еще дополнительно финансируем российских производителей, товары которых покупают наши граждане», — напомнил Тука.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2015 года постановлением Совета министров ЛНР на Луганщине была введена мультивалютная система денежных расчетов. Для оплаты товаров и услуг официально разрешается использование четырех валют — украинской гривны, российского рубля, доллара США и евро. 1 апреля ЛНР ввела фиксированный курс гривны по отношению к российскому рублю на уровне 1:2.

Напомним, в августе 2015 года министр финансов ДНР Екатерина Матющенко заявила, что в ДНР российский рубль практически вытеснил из оборота украинскую гривну. По словам главы Минфина ДНР, объем российского рубля в денежном обороте республики составляет 92%, гривна — 8%.