Киев, 16 августа, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Власти Украины не собираются инициировать разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией. Об этом сегодня. 16 августа, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью австрийскому изданию Der Standard.

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Он напомнил, что в России находятся миллионы украинских граждан, о которых Киев должен «заботится». В связи с этим украинская сторона продолжит поддерживать отношения с Москвой, несмотря на «российскую агрессию». Если же Россия решит разорвать дипломатические отношения, то это будет её ответственность — подчеркивает Климкин.

Также Климкин в очередной раз заявил, что его страна якобы не причастна к организации диверсий в Крыму, а все что там происходило за последние пару недель — это якобы провокация российских властей.

«Мы не знаем, была ли это спланированная акция или случайность. Это могла быть попытка внутренней мобилизации: скоро в России будут парламентские выборы… Возможно, таким образом Россия хочет нарушить мирный процесс… Мы не знаем точно, какой является российская тактика, но она очень опасна», — заявил министр иностранных дел Украины.

Также Климкин подчеркнул, что Украина не оставит попыток договориться с Россией по Крыму.