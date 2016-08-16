Тамбов, 16 августа, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Тамбовская область получит 21 новый автомобиль скорой помощи, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Средства на приобретение спецтранспорта выделены из федерального бюджета.

Sah68 Автомобиль скорой помощи

Председатель федерального правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств регионам на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. В число получателей вошла Тамбовская область. Уже в ближайшее время тамбовские станции скорой медицинской помощи получат 21 автомобиль. Все эти машины полностью оснащены для оказания неотложной медицинской помощи как на месте вызова, так и для транспортировки пациентов в межрайонные специализированные центры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние 3 года за счет средств областного бюджета приобретено более 40 автомобилей. Однако в настоящее время 44% парка санитарного автотранспорта службы нуждается в замене.

Власти подчёркивают, что совершенствование оказания населению скорой медицинской помощи является одним из приоритетных направлений развития здравоохранения региона. Служба в Тамбовской области представлена двумя станциями и 24 отделениями при центральных районных и городских больницах, в которых создано 332 бригады скорой медицинской помощи. Все машины скорой медицинской помощи области оснащены системой ГЛОНАС. В 2013 году внедрена система диспетчеризации, что позволило повысить управляемость и эффективность работы службы, сократить время приезда к пациенту.