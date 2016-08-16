Воронеж, 16 августа, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Более 2,5 тысячи жалоб от жителей Воронежа поступило в управление муниципального жилищного контроля за первое полугодие 2016 года. Это на 40% больше, чем за тот же период 2015 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии по итогам еженедельного совещания 15 августа.

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По данным руководителя управления Евгения Бажанова, чаще всего обращения касаются платежей за коммунальные услуги, некачественного содержания и ремонта общедомового имущества, законности управления многоквартирным домом.

По итогам 1800 проверок специалисты управления составили 239 протоколов об административных нарушениях, сумма штрафов превысила 500 тыс. рублей.

Жителям после выявления нарушений порядка расчета платы за коммунальные услуги возвращено 5,8 млн рублей. Правда, какое число выявленных нарушений, касающихся не только расчетов, устранено по итогам вмешательства чиновников, не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе прокуратура распространила сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении одного из воронежских ТСЖ: обслуживающая организация регулярно выставляла жителям домов счета за отопление и горячую воду, но деньги поставщику ресурса не переводила. В итоге образовалась задолженность в 1,5 млн рублей.