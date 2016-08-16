Греция, 16 августа, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Четыре человека, в том числе 9-летний ребёнок, погибли, и четверо получили ранения после столкновения лодки с 20 пассажирами на борту и катера на курортном греческом острове Эгина близ Афин. Об этом со ссылкой на греческую береговую охрану передаёт Reuters.

pixabay.com Остров Эгина

Ребёнок, капитан затонувшего туристического катера и один пассажир были найдены мёртвыми, говорит представитель береговой службы. Около 21 человека удалось спасти, включая тех четырёх, которые были ранены и отправлены в Афины, добавил он.

Остальные пассажиры пропали без вести, говорит мэр Эгины Димитрис Муртзис каналу Skai TV. «Это такой небольшой канал, на расстоянии всего в несколько минут», — сказал он, имея ввиду канал между портом Пердика на Эгине и близлежащим необитаемым островком Мони.

Экскурсии проводятся ежедневно в этом районе. Причина столкновения до сих пор неизвестна.

Для поисков выживших задействованы частные суда, суда береговой охраны и вертолёт.