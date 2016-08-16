Санкт-Петербург, 16 августа, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу объявило штормовое предупреждение на 17 августа в связи с продолжающими неблагоприятными погодными условиями в регионе. В дополнение к пришедшим в город сильным дождям ожидается усиление ветра.

Николай Крымов. Ветреный день. Бык. 1908

Как сообщили сегодня, 16 августа, в региональном главке МЧС, днем в среду в течение суток ожидаются ливни и грозы, а также усиление порывов юго-восточного и восточного ветров до 6−11 метров в секунду, а при грозе — до 15 м/с.

Как уточнили сегодня в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, идущий сейчас над Петербургом дождь продолжится в течение предстоящей ночи. Днем 17 августа ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +16…+18 градусов.

Как отмечают в городском комитете по благоустройству, введенный в ночь на 16 августа «усиленный режим работы дорожных и садово-парковых предприятий сохранится до прекращения шторма».

Особое внимание уделяется ливневой канализации и своевременной очистке водоотводных устройств на дорогах. В связи с ожидаемым усилением ветра усилен контроль за территориями зеленых насаждений, где могут упасть деревья.

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Как сообщает «Радио Балтика», по данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу наибольшие проблемы минувшим утром отмечались на Кронштадтской площади. На перекрёстке проспекта Стачек и Ленинского проспекта уровень воды достигал 15 см. «Движение автотранспорта пришлось организовывать экипажам ГИБДД. После расчистки ливневой канализации вода пошла на спад», — добавляет источник.

По данным синоптиков, в большинстве районов Ленинградской области также пройдут дожди, местами ливни и грозы. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха в Ленобласти ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.

В связи с обильными осадками Главное управление МЧС России по Ленинградской области обращает особое внимание автовладельцев на соблюдение правил дорожного движения.