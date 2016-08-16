Красногорск, 16 августа, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Подмосковные спортсмены, принявшие участие в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, получат от 500 тысяч до 1 миллиона рублей от правительства Московской области за завоеванные медали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

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По словам министра спорта области Романа Терюшкова, спортсмены области проделали огромную работу, которая должна быть достойно вознаграждена.

«Согласно постановлению губернатора Московской области, каждый победитель Олимпийских игр получит от правительства Подмосковья 1 миллион рублей, серебряный призер — 700 тысяч рублей, бронзовый — 500 тысяч рублей. Такое же вознаграждение получат тренеры спортсменов», — пояснил Терюшков.

Напомним, в Подмосковье вернулись трое представителей Московской области, выступавших в составе сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Рапирист Артур Ахматхузин, ставший олимпийским чемпионом в командных соревнованиях, саблистка Яна Егорян, завоевавшая два золота, и пловец Евгений Рылов, который занял третье место на дистанции 200 метров на спине, теперь будут представлены к денежным наградам вместе с другими спортсменами из Подмосковья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного «Левада-центром» в начале августа, две трети российских граждан (63%) уверены, что отечественная сборная выступит успешно в Рио-де-Жанейро. Каждый четвертый опрошенный (25%) настроен более пессимистично. Затруднились ответить 12%.