Симферополь, 16 августа, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Крымские пляжи начали проходить классификацию в соответствии с требованиями российского законодательства, сообщает 16 августа «Новый день».

Александр Дейнека. В Севастополе. 1956

Первым из них оказался пляж пятизвездочного отеля «Мрия-резорт», который получил высшую категорию. Теперь к проведению классификации готовятся еще 10 пляжей.

Отметим, что классификация пляжей в соответствии с российским законодательством предполагает три категории, где высшее качество характеризуется I категорией. Чтобы получить низшую категорию пляж должен соответствовать минимальному набору требований, который предполагает, помимо прочего, наличие спасательной станции.

Чтобы получить более высокую категорию, на пляже должна существовать система медицинского обслуживания определенного уровня качества.

На пляжах, прошедших классификацию, вывешивается специальный флаг: первая категория соответствует синему флагу, вторая — зеленому, а третья — желтому.