Рига, 16 августа, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Совершеннолетние неграждане Латвии, родившиеся после 1992 года, теперь не имеют права на въезд в Россию без визы. Как сообщает ИА REGNUM сегодня, 16 августа, соответствующая информация опубликована на странице пресс-службы посольства России в Латвии в социальной сети Facebook.

pixabay.com Стой! Граница!

Как пояснили в посольстве, порядок въезда и выезда из РФ лиц без гражданства определяется указом президента от 17 июня 2008 года.

Согласно этому документу, правом безвизового въезда обладают все неграждане Латвии, рожденные до 6 февраля 1992 года включительно, а также неграждане, рожденные после 6 февраля 1992 года — до наступления 18-летнего возраста (при условии, что один из их родителей на момент их рождения являлся негражданином Латвии). После достижения совершеннолетия неграждане, рожденные после 6 февраля 1992 года, а также их несовершеннолетние дети могут въезжать в Российскую Федерацию только в общем порядке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в понедельник, 15 августа, в московском аэропорту «Домодедово» задержали студентку из Латвии — негражданку, у которой не было российской визы. Пограничники заявили девушке, что 10 августа была внесена поправка в правила, согласно которой в Россию без визы теперь могут ездить только неграждане, которые родились до 1992 года.

Напомним, порядок въезда и выезда из РФ лиц без гражданства определяется указом от 17 июня 2008 года и был подписан Дмитрием Медведевым.

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